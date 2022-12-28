Хабаровский край вошел в топ-30 регионов России по качеству жизни

Регион показал второй результат среди субъектов ДФО Фото: Правительство Хабаровского края

Обновленный итоговый рейтинг регионов России принес хорошие новости жителям Хабаровского края. Регион стремительно набирает обороты, что позволило ему войти в тридцатку лучших субъектов Российской Федерации.

По итогам 2022 года Хабаровский край расположился на 30 строчке из 85 регионов России. Кроме того, это - второй результат среди регионов ДФО, где Хабаровский край пропустил вперед только Сахалинскую область. Тем не менее не стоит обращать внимание на соседствующие регионы, а просто продолжать эффективную работу по развитию во всех направлениях. Именно благодаря этому краю удалось взлететь с 39 места, где регион закончил прошлый год.

Рост позиций Хабаровского края даже в условиях кризиса и внешних санкций стал возможен благодаря целенаправленной работе правительства региона. Команде во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым удалось выстроить работу таким образом, что Хабаровский край использует кризис в качестве окна для возможностей и наращивает обороты по целому ряду направлений.

Итоговое место региона в таблице определяется на основании общего количества баллов, полученного за достижение результатов по таким показателям, как качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни.

- Среди учитываемых рейтингов наиболее высокие позиции Хабаровский край занимает в рейтинге регионов по материальному благополучию населения - 14 место среди всех регионов РФ, а также в рейтинге регионов по рынку труда - 22 место среди всех регионов РФ и первое в ДФО. Кроме того, край первенствует среди регионов ДФО по научно-технологическому развитию. В рейтинге регионов по качеству жизни Хабаровский край находится на 29 месте среди всех регионов и занимает второе место в ДФО, - рассказал Владимир Минаков, заместитель генерального директора рейтингового агентства.

Системная работа властей Хабаровского края дает свои результаты, и мощный скачок на девять позиций всего за один год дает повод справедливо смотреть в будущее с оптимизмом.