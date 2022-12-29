Павел Боровлев: Амурские дети создали единственное в Хабаровском крае ледовое шоу

Премьера ледового шоу в Амурске состоялась 24 декабря. Фото: t.me/trkamursk

На последнем в 2022 году расширенном заседании правительства Хабаровского края губернатор озвучил промежуточные итоги реализуемой в крае единой стратегии развития региона до 2026 года. Стратегия представляет собой реальную дорожную карту развития региона, где каждое из направлений декомпозируется в виде дорожных карт с четкими сроками, задачами, ответственными. Это позволяет губернатору контролировать работу правительства региона, имея возможность в любой момент времени свериться, как решаются поставленные задачи.

Преимущество реализации стратегии в том, что она ориентирована на развитие не конкретных территорий, а всего региона. Так, например, в Амурском районе из пяти флагманских инициатив, реализуемых в крае, наиболее активная работа ведется по трем из них: «Интересная работа, достойная зарплата», «Край инноваций и новых возможностей» и «Край комфортного проживания».

В вопросе развития образования район заботится о будущем.

- В этом году мы вошли в федеральный проект, по которому в 2024-2025 годах пройдет модернизация четырех школ путем капитального ремонта. Три школы находятся в Амурске и одна - в Вознесенском. Участие в проекте позволит привлечь более 400 миллионов рублей из федерального бюджета, - рассказал Павел Боровлев, глава Амурского района.

Глава Амурского района Павел Боровлев Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Большое внимание уделяется развитию возможностей окультуривания жителей Амурского района. С помощью участия в национальном проекте «Культура» в 2022 году было запущено строительство Национального культурного центра в селе Ачан. Объект планируется закончить ко дню Хабаровского края в следующем году.

Кроме того, идет обновление уже существующих учреждений. Модернизацию прошел городской краеведческий музей Амурска, там же появилась модельная библиотека, где уже сегодня активно проводятся мероприятия. Муниципальный район - в числе лидеров по участию проекта «Культурные гастроли». Для этого, в том числе, создается соответствующая инфраструктура, появляются площадки для проведения больших мероприятий.

В части развития спорта также появляются успехи с развитием профессионального фигурного катания.

- Большая команда в составе тренера по фигурному катанию, школы искусств, детей и работников культуры создали ледовое шоу «Снежная королева». В целом пока, конечно, только делаем первые шаги, но планируем работать с Минспорта по развитию данного направления.

Хорошие результаты были продемонстрированы в части благоустройства. Новый облик получили семь общественных территорий, реализованы 12 проектов ТОС, 13 дворов в уходящем году были благоустроены по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Некоторые достижения были отмечены на федеральном уровне.

- Поселок Эльбан стал четвертым по России по реализации проектов ТОС и взаимодействию с населением. А город Амурск принял участие во всероссийском конкурсе по благоустройству общественных территорий, стал победителем и получил из федерального бюджета 90 миллионов, благодаря чему в 2023-2024 годах завершится реализация проекта центральной площади Амурска.