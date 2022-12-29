В Эрмитаж за несколько часов: из Хабаровска в Петербург запускают прямые авиарейсы

Хабаровчане смогут напрямую летать на курорты черноморского побережья Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Посетить культурную столицу России, напрямую добраться до Сочи, или же уехать в санаторий в Минеральные Воды раньше хабаровчанам было проблематично. Чтобы добраться до Санкт-Петербурга, нужно было сначала долететь до Москвы, а уже оттуда вторым самолетом или наземным транспортом в конечную точку. Этот маршрут не самый простой, проще было бы, конечно, полететь напрямую. То же касается Сочи - учитывая, что с некоторых пор аэропорты Краснодара, Геленджика и других южных регионов не принимают воздушные суда, добираться до курортов приходилось поездом, причем в пути нужно было провести не меньше двух суток в общей сложности. Уже этой весной проблема отступит на задний план, один из перевозчиков запускает прямые рейсы до Питера, Сочи и в Минводы. Воспользоваться предложением смогут хабаровчане.

- Авиакомпания iFly планирует в летнем сезоне 2023 года приступить к выполнению прямых рейсов в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Сочи. Детали полетной программы проработаны перевозчиком совместно с руководством международного аэропорта Хабаровск. Продажи билетов на прямые рейсы по этим направлениям уже стартовали, - рассказали в хабаровском аэропорту.

В Санкт-Петербург самолет будет летать с 6 июня по 29 сентября дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Обратно вернуться в Хабаровск можно будет в тот же период, в среду и пятницу. Как рассказала редакции «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма, прямые рейсы в Северную столицу для хабаровчан станут особенно востребованными.

- Конечно, в Санкт-Петербург, я думаю, прямой перелет будет востребован. У многих дальневосточников, и в частности у хабаровчан, там живут родственники. Кроме того, много студентов уезжает туда учиться. Полетят наши хабаровчане и просто в отпуск, посмотреть город, посетить достопримечательности, - говорит Валентина Асеева.

Что касается перелета в Минеральные Воды, то туда самолет будет летать раз в неделю: из Хабаровска по четвергам, а обратно - по пятницам. Последний раз прямые рейсы туда осуществлялись еще в 2013 году. Лететь до Минвод придется почти 10 часов, за полет пассажиров дважды покормят. Как говорит Валентина Асеева, этот маршрут может оказаться востребованным в том случае, если туроператоры создадут турпакеты с заездом в санатории.

- Я думаю, что только с помощью туроператоров рейс окажется рентабельным. Дальневосточникам будет интересно посетить санатории, поправить здоровье, съездить на экскурсии, - говорит собеседница.

А вот рейс в Сочи обязательно окажется рентабельным. В последнее время в связи с геополитической ситуацией, а также ориентацией страны на внутренний туризм, люди чаще летают в отпуск на юг России. Минувшим летом, например, в бархатный сезон в Геленджике отдыхало огромное количество народа. Вечерами на набережной было не протолкнуться. Да и в Сочи ситуация была практически такая же. Пляжи были переполнены.

- Открытие регулярных пассажирских перевозок с Дальнего Востока в Сочи в летнем сезоне уходящего года стало для авиакомпании iFly новой страницей в многолетней истории перевозчика. Результат полетной программы показал высокий спрос среди жителей Хабаровского края на курорты Черноморского побережья, - сказал Кирилл Романовский, генеральный директор компании.

Отправиться на побережье Черного моря можно будет дважды в неделю - по четвергам и субботам. Продажа авиабилетов уже стартовала. На всех направлениях можно воспользоваться субсидией. В Минводы и Сочи получить скидку может молодежь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды, дети-инвалиды и многодетные семьи. В Питер могут улететь со скидкой дальневосточники, у которых есть прописка в ДФО.

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