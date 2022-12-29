Сергей Кравчук: В 2023 году Хабаровск станет еще лучше и комфортнее

Последняя в году пресс-конференция была посвящена вопросам развития инфраструктуры и транспорта Хабаровска Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В преддверии Нового года власти стараются отправить жителей на праздники с ответами на все волнующие вопросы. Поэтому мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел последнюю в 2022 году пресс-конференцию, где подвел итоги года и внес ясность в положение дел столицы по различным направлениям.

Так, глава города рассказал о продолжающейся работе по обновлению общественного транспорта. Изменения касаются как транспортных единиц коммерческих компаний, так и подвижного состава на базе муниципального предприятия.

- Когда я только вступил в должность в 2018 году, первой задачей, поставленной мной, стала замена подвижного состава. Постепенно перевозчики начали покупать новые автобусы, и на сегодняшний день в городе заменено порядка 300 автобусов. Существует договоренность с частными перевозчиками о том, что в течение пяти лет все автобусы должны быть заменены, - рассказал Сергей Кравчук.

Муниципальный парк автобусов пополняется при поддержке краевого правительства.

- За счет федеральных средств было приобретено три новых троллейбуса, которые в течение последних месяцев работали у нас в экспериментальном формате. В следующем году благодаря средствам федерального бюджета ожидаются еще шесть новых троллейбусов. Также шесть троллейбусов были приобретены за счет муниципальных средств в этом году, но прибудут в Хабаровск только в следующем году.

Мэр пообещал, что в следующем году продолжится расширение улиц и обновление общественного транспорта Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В декабре глава города выступил с предложением о создании в Хабаровске центра юстиций. Необходимость появления нового органа в столице края вызывала вопросы, но мэр прояснил ситуацию.

- Сегодня эту инициативу поддержали все - от правоохранительных до судебных органов. Дело в том, что любой спор между физическими или юридическими лицами обязательно попадает в суд. Вопросы временами пустяковые, но времени и бумаг тратится очень много, хотя многие вопросы быстро решаемы - достаточно просто сесть и грамотно взяться за ситуацию, найдя компромиссы. Во многих странах такая практика уже работает. Это освобождает время для судей и правоохранительных органов, которые могут направить свои усилия на более сложные преступления.

В данный момент ведутся работы по поиску помещения для центра юстиций, который, по словам мэра, уже скоро начнет приносить пользу.

На фоне реализации проектов по строительству тепломагистрали-35 и расширению Тихоокеанской улицы прозвучал вопрос о планах по дальнейшему развитию инфраструктуры города. Сергей Кравчук рассказал, что сегодня продолжается строительство дороги по улице Героев Пассаров в микрорайоне Ореховая сопка. Грандиозность объекта заключается в том, что новая дорога появляется буквально в поле.

Кроме того, в ближайших планах расширение улиц Краснодарской и Совхозной с помощью строительства дороги. Параллельно микрорайоны обустраиваются детскими садами и школами. Как отметил мэр, люди должны быть уверены, что новые дома сдаются на территориях с уже выстроенной инфраструктурой.

В завершение глава города через СМИ обратился ко всем жителям Хабаровска со словами поздравления в канун Нового года.

- Желаю, чтобы все невзгоды ушли, а тревоги оставались в стороне. Всем крепкого здоровья, счастья, удачи и уверенности в завтрашнем дне. Уверен, что в 2023 году мы обретем спокойствие, а наш город станет еще лучше и комфортнее для проживания!