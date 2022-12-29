Раскаленный метеорит или вторжение инопланетян: таинственные следы в небе заставили магаданцев строить фантастические теории

Непонятный след сняли на видео местные жители 28 декабря Фото: Скриншот с видео

Магаданские соцсети бурлят: в небе над городом было замечено нечто. Загадочный яркий след на фоне заката выглядел хоть и эпично, но весьма неоднозначно. Многих подобный таинственный отпечаток заставил не на шутку взволноваться.

ПАДАЮЩИЙ ИЛИ ЛЕТЯЩИЙ?

Непонятный след сняли на видео местные жители 28 декабря. На кадрах заметен протяженный огненный след, который выглядит словно шрам на небе. Видно, как отпечаток продолжает расползаться. И неясно: что за неопознанный объект оставляет этот след, падает он или летит дальше.

В комментариях под видео, кроме острословов, нашлись и те, кто выдвинул ряд теорий. Одни сообщили о пусках ракет из Охотского моря, другие поведали о горящих в атмосфере обломках падающего спутника. Но большинство увидели в загадочном следе крупный метеорит, который несся к Земле.

ДРЕВНЕЙШИЙ ГОСТЬ

Тем более что на Колыме уже находили осколки метеоритов. Один из самых известных - Сеймчанский. Громадная глыба (почти 300 килограммов!) из металла со вкраплениями кристаллов оливина была обнаружена в 1967 году в районе реки Хекандя. По разным оценкам, метеориту может быть около четырех миллиардов лет. Ученые предполагают, что это не просто одинокий космический пришелец, а останки древнейшего зародыша планеты, которая была разрушена Землей.

750-граммовая сфера из Сеймчанского метеорита была продана на аукционе Christie’s в Лондоне. Цена за лот составила фантастические 47880 фунтов стерлингов. В рублях это почти 5,2 миллиона. Кто стал владельцем изделия необычайной красоты - не сообщается.

ЧТО ЖЕ БЫЛО 28 ДЕКАБРЯ?

Отчасти к сожалению, загадочный «шрам» в небе над Магаданом оказался вовсе не метеоритом. По всем параметрам след не похож на тот, что оставила бы падающая космическая глыба. Да и взрыва никто не слышал, а уж если это было бы что-то большое, оглушительный звук услышала бы добрая половина Магадана.

- Судя по видео, это, действительно, больше похоже на инверсионный след, который ярко подсвечивается снизу заходящим солнцем. Если бы было качество лучше, то можно было бы рассмотреть больше деталей и более уверенно это утверждать, - рассказал «КП» - Хабаровск» астроном Евгений Ревва. - На метеорит или метеор это не похоже, так как они летели бы намного быстрее и, скорее всего, раскалывались в полете. Еще можно рассмотреть вариант падения спутника или ступени ракеты, но тогда они бы рассыпались на более мелкие осколки в полете и были бы более похожи на летящий вниз огненный шар.

Вердикт однозначный: на кадрах инверсионный след от самолета. Эффектный, но понятный всем. Так что ни пришельцы, ни метеориты в Магадан не заглядывали.

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