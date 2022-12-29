Испортил символ Нового года: вандал, завороженный елкой, обесточил подъезд в Хабаровске

Испортил символ Нового года: вандал обесточил подъезд, завороженный елкой в Хабаровске

Все ли любят Новый год? Кажется, будто каждый россиянин в восторге от этого праздника. Однако далеко не всех приводят в восторг новогодние ели, гирлянды, мишура, игрушки и остальное. Например, юный житель Железнодорожного района Хабаровска не смог совладать с негативными эмоциями и едва не лишил жителей одного из домов новогоднего чуда.

НОЧЬ, УЛИЦА, ГИРЛЯНДА, ЕЛКА

Вечер 28 декабря. Железнодорожный район погружается во тьму, на улице никого. Но вдруг во двор по улице Первомайской, 27 заходит некто в темной куртке. Проходя мимо украшенной к празднику елки, человек останавливается. Некоторое время он молча наблюдает за поблескиванием гирлянды, смотрит по сторонам, а затем подходит вплотную к дереву. Буквально через несколько секунд он отходит, а после вновь возвращается. Еще одно мгновение - и свет гаснет не только на гирляндах, а во всем дворе. Человек в темной куртке уходит, а за ним волочится какой-то провод.

Такую картину увидели пользователи соцсетей, в которых опубликовали ролик со странными действиями неизвестного человека. Некоторые посчитали, что очередной хабаровский Гринч выразил этим свою нелюбовь к празднику. Другие же сразу поняли - на кадрах ребенок, которому «просто заняться нечем».

- Я не знаю, кто это был, но считаю, что это ребенок. На видео с камер видеонаблюдения я разглядел рюкзак и пакет, относительно елки он был невысокий, к тому же в шапочке с помпончиком. Я склоняюсь к тому, что это был ребенок, - рассказал «КП» - Хабаровск» работник УК «Паритет».

Действие происходило в 22:27. Очень странно, что ребенок в такое время сновал по улице в одиночку.

И ГАСНУТ ФОНАРИ…

Чем же не понравилась елка одинокому незнакомцу - неясно.

- Он стоял и смотрел на дерево минут 10-15. Мне кажется, ему просто стало завидно, что здесь елка горит, а у него во дворе нет. И он, наверное, сделал это, чтобы у всех гирлянды на елках не горели. Это я так думаю.

К слову, просто отключить гирлянду для хулигана было недостаточно. Он еще и прихватил с собой удлинитель.

- Произошло короткое замыкание. На одной фазе висели и гирлянды, и внутриподъездное освещение. Всю фазу он замкнул, вставка ВРУ сгорела. Сейчас все уже в порядке. Проведены работы, и все функционирует. В этот раз гирлянду на елочке я не стал включать. Зажег только те гирлянды, что висят на здании, - добавил сотрудник управляющей компании.

В УК уточнили, что в полицию обращаться не будут.

Кстати, недалеко от места происшествия находится гимназия №7. Впрочем, каникулы у школьников начались еще 26 декабря.

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