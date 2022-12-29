Новый год под водой: дайверы из Хабаровска отметили праздник в бассейне

Традиционное мероприятие собрало более 30 гостей Фото: предоставлено клубом «Dive 27»

Дайверы из Хабаровска устроили оригинальное празднование Нового года. Отметили событие они прямо под водой, соблюдая все традиции: елочку нарядили, в конкурсах поучаствовали и даже шампанское выпили, и все это - не выходя на поверхность. Участники мероприятия рассказали, как прошел самый необычный корпоратив в городе.

Не обошлось без шуток Фото: предоставлено клубом «Dive 27»

РОК НАД БАССЕЙНОМ

Подводный Новый год провели дайверы из клуба Dive 27 в открытом бассейне, всего на Новом году собралось 30 водолазов со всего Хабаровска. Участники погрузились в самую глубокую часть бассейна и установили елку, которую тут же и украсили шариками и мишурой. Затем дайверы поводили вокруг главного новогоднего символа большой хоровод, а также приняли участие в конкурсе - традиционном перетягивании каната в воде. Завершилась торжественная часть шампанским, которое дайверы пили все там же, не поднимаясь на поверхность.

- Чтобы правильно выпить газированный напиток под водой, надо держать бутылку вверх дном, тогда газы поднимутся наверх, а напиток вниз. Горлышко удерживаем пальцем, вытаскиваем дыхательный аппарат и пьем, - объяснил «КП» - Хабаровск» Василий Ломей, дайвер клуба Dive 27.

Спортсмены рассказали, как правильно пить игристое Фото: предоставлено клубом «Dive 27»

После «мокрой» части была и стандартная сухая, ведь на мероприятие были приглашены друзья и родные спортсменов, наблюдавшие за действом сверху. Вместе они провели праздничный ужин, после которого прошло выступление кавер-группы, исполнившей известные хиты рок-направления.

Водолазы подготовили костюмы Фото: предоставлено клубом «Dive 27»

- Данная традиция встречи Нового года ежегодно радует всех дайверов клуба, впечатления остаются очень приятные, мы с нетерпением ждем следующего праздника. Нам весело отмечать их, ведь все дайверы очень отзывчивые и добрые люди и всегда готовы делиться впечатлениями о поездках, погружениях и просто различных увлечениях.

Классные фотографии будут напоминать о празднике Фото: предоставлено клубом «Dive 27»

ПОЛЖИЗНИ ПОД ВОДОЙ

Зрелище подводного праздника действительно очень эффектное. Кадры, снятые на мероприятии, по-настоящему завораживают. Основатель клуба Владислав Звонков рассказал «КП» - Хабаровск», почему дайверы ограничились бассейном, а не выезжали на озеро, как это сделали иркутские коллеги.

- У нас нет возможности проводить такие мероприятия на открытой воде, ведь у нас лед достигает метра в толщину. А такой вид погружений самый сложный в дайвинге. У нас в Хабаровске это единицы людей, которые умеют это делать. Байкал - это совсем другое дело, вода холодная в любое время года, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владислав Звонков, основатель дайвинг-клуба.

Поэтому вместо экстремальных условий Новый год проходил в уютной и привычной атмосфере. Подобное мероприятие проводится в клубе ежегодно, так его участники хотят популяризировать данный вид спорта, показывая, как весело может быть под водой, и какой необычный опыт может испытать любой желающий. Чтобы заниматься дайвингом, говорит Владислав, достаточно только желания. Это намного проще, чем плавание, и от новичка не требуется особой физической подготовки.

Плавать можно было и обычным способом Фото: предоставлено клубом «Dive 27»

- Дайвинг - это развлечение для удовольствия. У нас нет соревнований, кто будет быстрее или сильнее, мы занимаемся не на результат. Главное - получить приятные эмоции от занятий и погружений.

Мужчина занимается подводным плаванием уже не один десяток лет, увлечение дайвингом началось еще в детстве, когда Владислав ездил с родителями в Приморье. Там он плавал с маской и трубкой. Затем уже в студенчестве он увидел объявление о погружении для новичков и сразу же загорелся этой идеей. А позже дайвинг стал неотъемлемой частью его жизни. Владислав обучался в Таиланде, работал инструктором в Америке и даже после возвращения в Хабаровск не оставил хобби. Совмещать ведение собственного бизнеса с любимым делом было сложно, поэтому мужчина решил сделать дайвинг своей работой.

ИССЛЕДУЕТ ГЛУБИНЫ И ИЩЕТ МАШИНЫ

Владислав основал собственный дайвинг-центр и стал обучать новых водолазов, а также желающих профессионально работать на открытых водоемах.

- К нам в клуб обращаются, чтобы найти различные предметы на дне, а также помочь достать автомобили, например. Сейчас мы сотрудничаем с крупной водолазной компанией. В прошлом году наши специалисты научились резать металл под водой специальным оборудованием. В этом году - варить металл под водой. Да, такое тоже возможно, но это требует специальной подготовки.

Работа водолазов очень сложная. Помимо температуры воды, которая для обычного человека может быть опасной, дайверам приходится работать в условиях почти нулевой видимости.

- Мы знаем лишь, где примерно находится объект, и приходится ориентироваться буквально наощупь. Обычно мы находим машину, исследуем ее, крепим к ней стропы, привязываем и фиксируем, а потом сообщаем заказчику. После этого уже вытаскивают. Мы также спасли не один телефон.

Владислав вспоминает, как к нему обратилась девушка, которая слезно умоляла вытащить утонувший айфон на озере Тельмана. Говорила, что у нее в устройстве буквально вся жизнь, и потерять телефон для нее просто трагедия. Водолаз не верил, что технику еще можно спасти, но девушке повезло. Владислав чудом нащупал на дне айфон, и как только поднял его наверх, на него тут же посыпались уведомления, звонки и смски. Девушка была в полном восторге и долго благодарила дайвера за работу.

Полежать под елочкой тоже можно Фото: предоставлено клубом «Dive 27»

АКУЛЫ НЕ ОПАСНЫ

Самым приятным видом дайвинга, конечно, является исследование морских глубин. Владислав исколесил полмира и считает, что каждый водоем обладает разным «характером». Одними из самых красивых мест, где он побывал, стали Филиппины и Красное море в Египте. Там дайверы устроили целое сафари: жили на яхте и очень много плавали среди морских обитателей, прыгали с борта и изумительно проводили время.

- Кого я только не видел на глубине: манты, скаты, киты, акулы, мурены. Вопреки распространенному мнению, никто из хищных животных не нападет на человека, если их специально не провоцировать. Они вообще стараются не приближаться, могут лишь разглядывать издалека. Люди просто насмотрелись фильма «Челюсти» и напредставляли себе опасных кровожадных хищников. В жизни все не так - мы, наоборот, стремимся найти места, где они обитают, и посмотреть поближе. В Приморье за многие годы практики я встретил акулу лишь один раз. Я пытался ее догнать, но это было невозможно. Это настолько грациозные великолепные животные, она, конечно, мигом от нас уплыла. Расскажу интересный факт: режиссер фильма «Челюсти» сейчас один из самых заядлых защитников этих животных. Потому что он несет ответственность за то, что эту популяцию акул люди уничтожают, и некоторые виды находятся на грани истребления. Сейчас он вкладывает громадные деньги в защиту этих животных.

Дайверы пофотографировали друг друга Фото: предоставлено клубом «Dive 27»

Владислав широко известен в кругах дайверов не только Дальнего Востока, но и России, и мира. Он с удовольствием приобщает других людей к этому хобби и с радостью ждет новичков на занятиях. Василий, например, пришел в дайвинг после рассказов родственника о подводных глубинах и морских обитателях. Так мужчина побывал на севере Охотского моря, где своими глазами увидел лес из водорослей, редкие виды рыб, подводные лабиринты. С тех пор он уже пять лет занимается в клубе Владислава, а свои ощущения от дайвинга сравнивает с полетом в космос, настолько потрясающие и необычные эмоции можно испытать от невесомости под толщей воды.

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