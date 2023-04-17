Синоптики сообщают, что высоких температур ждать не стоит, наоборот, стоит готовиться к похолоданию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Хабаровске (как и во всем крае) на этой неделе ничем не обрадует. Синоптики сообщают, что высоких температур ждать не стоит, наоборот, стоит готовиться к похолоданию. Подробнее - в нашем материале.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз в Хабаровске, как и в крае в целом, обещает неустойчивую погоду как минимум до конца декады. 19-20 апреля вероятны осадки. Ночные температуры воздуха большую часть недели будут около 0 градусов. Днем столбики термометров покажут +6 +10 градусов.

После 20 апреля в Хабаровск проникнет холодная воздушная масса. А это значит, что нас снова ждут осадки, возможно, в виде снега. Ночью температуры воздуха рухнут до -2 градусов. Днем ожидается +6 +8 градусов.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

- Пока тепла хорошего не ждем. Все дни до 25 апреля будет неустойчивая погода, возможно, будет набегать облачность. Ветер западный, поэтому, может, будет не так холодно, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Погода в Хабаровске хоть и неустойчивая, но дневные температуры воздуха стабильно подбираются к отметке в +10 градусов. В квартирах еще не отключили отопление, из-за чего многие жалуются на духоту. Но перекрывать батареи пока рано - как видно из прогноза в Хабаровске, температуры в один миг могут упасть до слабоотрицательных.

Рано еще и убирать теплые вещи. В условиях переменчивой погоды в Хабаровске лучше всегда держать наготове свитер и шапку. Автомобилистов также призывают отложить смену резины с зимней на летнюю. Пока неизвестно, о каких еще сюрпризах скажет нам прогноз в Хабаровске.

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