В глазах потемнело, и потерял управление: таксист на полном ходу въехал в дом на площади в Комсомольске

Внутри машины находился пассажир Фото: скриншот из видео

В Комсомольске-на-Амуре произошли две похожие аварии. Машины на полном ходу въехали в неподвижные объекты. Один раз это произошло у площади Ленина, второй раз недалеко от психиатрической больницы.

16 апреля днем жители города увидели машину такси с опознавательными наклейками. Автомобиль въехал в дом в центре, проломив бампер. Также машина протаранила мусорку, из-за чего весь асфальт вокруг был усыпан банками и стаканчиками. В момент аварии в машине находился и пассажир. К счастью, ни он, ни водитель не пострадали.

Второй случай произошел 15 апреля в районе дома №18 на Вокзальной улице. 54-летний водитель «Лексуса» ехал со стороны Мира недалеко от психиатрической больницы. Мужчина не справился с управлением и въехал в железобетонный забор. В момент аварии он не был пристегнут ремнем и получил травмы головы.

Последствия аварии Фото: ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре

В Госавтоинспекции Хабаровского края рассказали, что оба мужчины почувствовали себя плохо за рулем, это и стало причиной ДТП. К счастью, водителям назначили лишь амбулаторное лечение, серьезных последствий для здоровья они не получили.

- Таксиста отпустили домой после происшествия. Он объяснил, что ему резко стало нехорошо. В момент аварий оба водителя были трезвыми, их осматривали медики, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Блинов, инспектор ГИБДД.

Водитель ударился головой в момент аварии Фото: ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре

В ведомстве напомнили, что если водителю стало плохо в момент движения, необходимо сразу же остановиться и включить аварийную сигнализацию, а затем обратиться за помощью.

- Последствия плохого самочувствия за рулем смертельно опасны как для вас, так и для окружающих вас людей.

Произошедшее попало на камеру видеорегистратора Фото: ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре

Не имеет значения, даже если это случилось на проезжей части - можно встать на аварийку даже посреди дороги. В таком случае остальные водители объедут машину, и ДТП можно будет избежать.

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