«Люблю, когда дочь говорит: «Мама»: что известно о многодетной девушке, подозреваемой в жестокости к детям в Комсомольске

Комсомольчанка попала под уголовное дело о ненадлежащем воспитании детей Фото: Скриншот с видео

Объятия с мужем, фотографии детей, душещипательные фразы о любви и предательстве - это личная страничка многодетной комсомольчанки Нины. В истории 23-летней девушки есть трагедия и счастье, долги и немаленькие пособия, тесная «двушка» и уголовное дело. А главное - это пятеро малышей, к которым, по версии следствия, не всегда проявляли должную заботу.

КРИКИ ИЗ-ЗА СТЕНЫ

Первого ребенка Нина родила в 18 лет. Спустя год в семье произошла трагедия: отца малыша, по словам девушки, забили кирпичами. Время шло, жизнь налаживалась, и комсомольчанка родила еще четверых детей. Встретила Нина и нового мужчину - 43-летнего Евгения.

В соцсетях Нина «счастливая мама и любимая жена» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я, честно, не знаю, сколько они встречаются, но Нина в него сильно влюбилась. Она его ревнует и готова порвать любую, кто с ним заговорит. Вообще, раньше Евгений встречался с подругой Нины, она их и познакомила. Вроде не против их отношений, нормально относится. У Евгения есть ребенок от этой девушки, слышала, что деньгами он почти не помогает, - рассказала «КП» - Хабаровск» знакомая комсомольчанки Ирина (имя изменено - прим. ред.).

На материнский капитал Нина купила «двушку» и начала обживаться. Получилось не очень: в одной комнате ютятся четверо детей и двое взрослых. Кроватки, диван и шкаф, из которого валятся вещи - вот вся обстановка. Старший пятилетний сын живет в отдельной комнате, где нет отопления и света, зато есть признаки плесени. В такой тесноте под ногами путаются две собаки и две кошки.

Комсомольчанка всему миру хотела рассказать о своем материнстве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Соседи часто жалуются: «Из квартиры Нины доносятся маты и крики на детей». Комсомольчанка подтвердила, что ругает старшего сына, и извинилась за это. Но у местных есть подозрения, что одной руганью дело не обходится. Например, рассказали историю о том, что ребенок рассек лоб, и ему не вызывали скорую. Да и источник в правоохранительных органах рассказал: больного ребенка могли не водить в больницу.

ПРОДУКТЫ В ДОЛГ

По словам Нины, пособия на всех детей составляют 131,4 тысячи рублей. Около десяти тысяч семья тратит на «коммуналку», пять тысяч из них - за свет. Учитывая, что в одной комнате электричества нет, откуда берутся такие суммы - непонятно. Соседи уверены: большая часть пособий уходит на развлечения взрослых, новую одежду и суши. Зато продукты и сладости - в долг в местных киосках. Например, в одном ларьке комсомольчанка назанимала на 155 тысяч рублей. Потом отдавала из детских пособий.

До того, как девушка стала мамой, она очень хотела отношений Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Все эти обвинения сыпались на Нину в эфире программы «За гранью». Комсомольчанка защищалась: «Не знаю, откуда взялся долг в ларьке, детей не бью, муж - тоже. Отопление пытались починить, но «не дочинили». Помощи девушка просить боялась, ведь другие подумают плохо и начнут насмехаться. Поэтому среагировали правоохранительные органы. Сначала в отношении органов опеки началась проверка по статье «Халатность», потом и сама Нина попала под уголовное дело о ненадлежащем воспитании детей.

В соцсетях Нина «счастливая мама и любимая жена». На забытых страницах посты об изменах и предательстве постепенно сменяются на сообщения о любви к мужу. И угрозами расправиться со всеми, кто попробует посягнуть на ее суженного. Иногда комсомольчанка вела прямые эфиры, в одном из них вместе с неназванным мужчиной жаловалась на то, как ее достали кредиторы из банка.

На забытых страницах посты о любви к мужу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Нина - резкий человек, легко выходит из себя. Ударить может, да, ну это все видели по телевизору. Когда была моложе, еще до первого ребенка, очень хотела отношений, часто об этом говорила, - поделилась Ирина.

Детей у девушки не изъяли. Расследование и проверки продолжаются.

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