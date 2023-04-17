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17 апреля 2023 7:10

«Люблю, когда дочь говорит: «Мама»: что известно о многодетной девушке, подозреваемой в жестокости к детям в Комсомольске

Мать пятерых детей из Комсомольска брала продукты в долг и поселила сына в комнате без отопления
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Комсомольчанка попала под уголовное дело о ненадлежащем воспитании детей

Комсомольчанка попала под уголовное дело о ненадлежащем воспитании детей

Фото: Скриншот с видео

Объятия с мужем, фотографии детей, душещипательные фразы о любви и предательстве - это личная страничка многодетной комсомольчанки Нины. В истории 23-летней девушки есть трагедия и счастье, долги и немаленькие пособия, тесная «двушка» и уголовное дело. А главное - это пятеро малышей, к которым, по версии следствия, не всегда проявляли должную заботу.

КРИКИ ИЗ-ЗА СТЕНЫ

Первого ребенка Нина родила в 18 лет. Спустя год в семье произошла трагедия: отца малыша, по словам девушки, забили кирпичами. Время шло, жизнь налаживалась, и комсомольчанка родила еще четверых детей. Встретила Нина и нового мужчину - 43-летнего Евгения.

В соцсетях Нина «счастливая мама и любимая жена»

В соцсетях Нина «счастливая мама и любимая жена»

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я, честно, не знаю, сколько они встречаются, но Нина в него сильно влюбилась. Она его ревнует и готова порвать любую, кто с ним заговорит. Вообще, раньше Евгений встречался с подругой Нины, она их и познакомила. Вроде не против их отношений, нормально относится. У Евгения есть ребенок от этой девушки, слышала, что деньгами он почти не помогает, - рассказала «КП» - Хабаровск» знакомая комсомольчанки Ирина (имя изменено - прим. ред.).

На материнский капитал Нина купила «двушку» и начала обживаться. Получилось не очень: в одной комнате ютятся четверо детей и двое взрослых. Кроватки, диван и шкаф, из которого валятся вещи - вот вся обстановка. Старший пятилетний сын живет в отдельной комнате, где нет отопления и света, зато есть признаки плесени. В такой тесноте под ногами путаются две собаки и две кошки.

Комсомольчанка всему миру хотела рассказать о своем материнстве

Комсомольчанка всему миру хотела рассказать о своем материнстве

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Соседи часто жалуются: «Из квартиры Нины доносятся маты и крики на детей». Комсомольчанка подтвердила, что ругает старшего сына, и извинилась за это. Но у местных есть подозрения, что одной руганью дело не обходится. Например, рассказали историю о том, что ребенок рассек лоб, и ему не вызывали скорую. Да и источник в правоохранительных органах рассказал: больного ребенка могли не водить в больницу.

ПРОДУКТЫ В ДОЛГ

По словам Нины, пособия на всех детей составляют 131,4 тысячи рублей. Около десяти тысяч семья тратит на «коммуналку», пять тысяч из них - за свет. Учитывая, что в одной комнате электричества нет, откуда берутся такие суммы - непонятно. Соседи уверены: большая часть пособий уходит на развлечения взрослых, новую одежду и суши. Зато продукты и сладости - в долг в местных киосках. Например, в одном ларьке комсомольчанка назанимала на 155 тысяч рублей. Потом отдавала из детских пособий.

До того, как девушка стала мамой, она очень хотела отношений

До того, как девушка стала мамой, она очень хотела отношений

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Все эти обвинения сыпались на Нину в эфире программы «За гранью». Комсомольчанка защищалась: «Не знаю, откуда взялся долг в ларьке, детей не бью, муж - тоже. Отопление пытались починить, но «не дочинили». Помощи девушка просить боялась, ведь другие подумают плохо и начнут насмехаться. Поэтому среагировали правоохранительные органы. Сначала в отношении органов опеки началась проверка по статье «Халатность», потом и сама Нина попала под уголовное дело о ненадлежащем воспитании детей.

В соцсетях Нина «счастливая мама и любимая жена». На забытых страницах посты об изменах и предательстве постепенно сменяются на сообщения о любви к мужу. И угрозами расправиться со всеми, кто попробует посягнуть на ее суженного. Иногда комсомольчанка вела прямые эфиры, в одном из них вместе с неназванным мужчиной жаловалась на то, как ее достали кредиторы из банка.

На забытых страницах посты о любви к мужу

На забытых страницах посты о любви к мужу

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Нина - резкий человек, легко выходит из себя. Ударить может, да, ну это все видели по телевизору. Когда была моложе, еще до первого ребенка, очень хотела отношений, часто об этом говорила, - поделилась Ирина.

Детей у девушки не изъяли. Расследование и проверки продолжаются.

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