Избивали и тащили по коридору: неизвестный слил тайны бизнес-центра в Хабаровске

Секреты попали на камеру видеонаблюдения Фото: скриншот из видео

Видео с подписью: «Что происходит в этом здании?» облетело паблики Хабаровска. Как утверждает человек, распространивший записи, действие происходит в одном из местных бизнес-центров. На видео компания мужчин хватает человека и тащит прочь по коридору среди офисных помещений.

В посте утверждается, что все происходило днем в «Центре 24 Лофт». Это торгово-развлекательная точка, в которой также есть офисные помещения. Центр находится по адресу Пригородная, 1/1.

На кадрах видна компания мужчин в коридоре как раз среди помещений, арендованных различными компаниями. Один из участников хватает другого за плечо, но тот отряхивает руку. Тогда зачинщик хватает мужчину руками, поднимает в воздух и идет дальше. Происходило все прямо под камерой видеонаблюдения.

Что происходило дальше, история умалчивает, однако у пользователей Сети возникло несколько версий. По одной из них, все присутствующие - приятели, и таким способом просто пошутили над другом. По другому предположению, все это лишь пиар организации. В действительности ли это так, никто сказать не может. Также интересен тот факт, что слил запись неизвестный человек, у которого был доступ даже к архивным кадрам.

Кроме стычки в коридоре от 14 апреля, информатор предоставил и запись другого происшествия ровно под той же камерой. Судя по дате, оно произошло еще в январе 2022 года. На кадрах происходит драка среди двух мужчин. Один из них валит второго на диван и колотит кулаками. За происходящим наблюдают остальные свидетели. В конце концов избивавшего оттаскивает другой мужчина, а пострадавший отходит к девушке дальше по коридору.

«КП» - Хабаровск» удалось выяснить, что в полицию никто из участников потасовок не обращался как в первый, так и во второй раз. Зачем же кому-то понадобилось сливать все в Сеть, если сами пострадавшие тревогу не бьют? Ответа на этот вопрос нет. Видео просто выложили без каких-либо пояснений.

Редакция постаралась связаться с владельцами офисного центра, но ни один из телефонов не оказался рабочим. В приложениях с картами была и ссылка на сайт. Оказалось, что офис застройщика находится в Москве, а звонок на телефон также не проходит.

В здании «Центра 24» располагается множество компаний. Это и студии, и апартаменты, а также магазины мебели, маникюрные салоны, консалтинговая фирма, даже пункт заточки инструментов. В здании также есть четыре офиса, открытые для покупки, но номера по ним ведут к риелторам, которые даже не в курсе подобных происшествий. Знают ли сами владельцы здания о драках внутри, и что за люди попали на видео, остается секретом.

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