Четыре ножевых в шею: на Колыме мужчина зарезал собственного брата

Мужчины поссорились, подрались, и один из них схватил нож Фото: СУ СК РФ по Магаданской области

На Колыме посиделки родственников закончились поножовщиной. Молодой мужчина, который совсем недавно достиг совершеннолетия, жестоким способом зарезал собственного брата. Как оказалось, он несколько раз ударил родственника ножом в шею. Мужчина скончался, а молодой человек теперь отправится за решетку на много лет.

Страшная расправа с близким человекам произошла еще весной этого года. Мужчины отдыхали и выпивали в общей компании. Между братьями большая разница в возрасте – одному 19 лет, второму – 33 года, однако конфликт между ними все же случился - сначала они серьезно поругались, а затем ссора переросла в драку.

Молодой человек рассказал в деталях, что произошло

Когда у молодого человека кончились словесные аргументы, а рукопашный бой уже не помогал, в ход пошло холодное оружие. Парень схватил нож и несколько раз ударил брата им в шею. Ножевые ранения оказались фатальными – мужчины умер на месте.

- Собранные следственными органами СУ СК России по Магаданской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему жителю областного центра. Он осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), – сообщили в следственном комитете СК России по Магаданской области.

19-летний мужчина в ходе расследования свою вину признал. Во время следственного эксперимента он во всех подробностях и деталях описал то, что произошло тогда в квартире – как и где была драка, откуда появился нож. Те, кто в тот роковой день отдыхал вместе с братьями выступили по делу свидетелями, они подтвердили все произошедшее.

Суд признал мужчину виновным, теперь он 9 лет проведет в колонии строгого режима, а после отбывания наказания еще год будет ограничен в свободе.

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