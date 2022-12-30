Проект «Выбирай свое» заходит в торговые сети Хабаровского края

Товары местных производителей отмечаются в торговых сетях специальными выделителями Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Жители Хабаровского края теперь получат возможность убедиться в качестве продукции местных производителей и поддержать их рублем. В 2022 году Дальневосточная ассоциация предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства запустила проект «Выбирай свое», суть которого заключается в продвижении локальных производителей, выполняющих задачи по импортозамещению.

Проект стартовал в ноябре в сети магазинов SPAR, а 27 декабря второй сетью, поддержавшей акцию, стала торговая сеть «РемиСити».

- Наша сеть всегда охотно сотрудничала с местными производителями в регионах своего присутствия и продолжает это делать по сей день. Такая поддержка открывает региональному бизнесу дорогу на полку крупного ретейлера, что особенно важно в период импортозамещения. Кроме того, покупатели получают возможность не переплачивать за доставку товаров из других стран или регионов, приобретая местные продукты, - рассказал Максим Шатыро, директор департамента маркетинга торговой сети «РемиСити».

Среди местной продукции можно найти безалкогольные напитки, хлебные и молочные изделия Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В рамках проекта продукцию местных производителей можно будет легко заметить благодаря размещению товаров на отдельных полках или специальным ценниковыделителям с отметкой «Выбирай свое». На сегодняшний день возможность размещаться со специальной отметкой получили 11 местных компаний.

Среди импортозамещенных товаров на полках супермаркетов уже можно найти изделия хлебной и молочной продукции, а также макаронные изделия и безалкогольные напитки. Доля местных продуктов может быть увеличена в зависимости от востребованности среди населения.

Для попадания на полки торговых сетей производителю необходимо быть во всеоружии.

- Не каждый мелкий производитель сможет взаимодействовать с торговой сетью. Для этого нужны определенные знания, ресурсы и соответствующий прайс с ассортиментом, который позволит зайти в сеть. Кроме того, у нас при ассоциации будет своя система оценки качества. Мы выбираем производителя, дегустируем его товар. Если продукция соответствует всем критериям, то производитель попадает в ассоциацию по проекту «Выбирай свое» и получает возможность попасть по упрощенному коридору на полки сетей. А нахождение на полках - главная задача для производителя любого уровня, - рассказал Алексей Андрусенко, генеральный директор Дальневосточной ассоциации предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Уже в следующем году к проекту присоединятся еще несколько торговых сетей. В дальнейшем, наряду с продовольственными товарами, планируется подключить местных производителей сферы легкой промышленности. Инициатива по продвижению работает над сплочением производителей Хабаровского края и всего Дальнего Востока, что даст толчок работе по импортозамещению.