«Продам недорого нарезное и гладкоствольное»: В ЕАО осудили росгвардейца за незаконный сбыт изъятого оружия

Росгвардеей списывал оружие и продавал через Интернет Фото: Дмитрий СТЕШИН

Хитрую и уникальную в своей простоте схему придумал росгвардеец в ЕАО, решив подзаработать. По долгу своей службы у него были полномочия списывать и уничтожать изъятое оружие, чем он, собственно, и занимался, вроде бы… да только в утилизацию пушки не отправлялись, мужчина их выставлял в Сети и благополучно продавал неизвестным людям.

Как рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УФСБ России по Еврейской автономной области, деятель работал начальником отделения технического обеспечения и по совместительству был начальником службы артиллерийского вооружения Росгвардии ЕАО. Чтобы провернуть свои аферы, он подделывал акты уничтожения нарезного и гладкоствольного, а на самом деле забирал оружие себе.

- Сотрудник Росгвардии, используя свое должностное положение, подделывал акты уничтожения изъятого оружия, боеприпасов и комплектующих деталей к нарезному и гладкоствольному оружию и сбывал все это третьим лицам посредством интернета, - рассказали в УФСБ.

Арсенал росгвардейца насчитал порядка двух тысяч патронов разного калибра и свыше 1600 частей и комплектующих деталей к оружию.

Мужчину признали виновным по статье за хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему и боеприпасов лицом с использованием своего служебного положения, а также их незаконный сбыт.

По решению суда он отправится в колонию строгого режима на восемь лет. Помимо этого он не сможет работать в органах власти на определенных должностях в течение трех лет.

Росгвардеец попытался обжаловать этот приговор, но апелляция была непреклонна и оставила его без изменений. Приговор в силу уже вступил.

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