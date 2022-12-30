Праздник за решеткой: крупную партию запрещенных веществ изъяли в Хабаровском крае

Наркокурьера задержали на въезде в Хабаровск Фото: скриншот из видео

Крупную партию наркотических веществ удалось изъять сотрудникам УФСБ России по Хабаровскому краю. Доставить их в краевой центр пытался 34-летний житель Хабаровска.

В ноябре 2022 года на стационарном посту ДПС был остановлен автомобиль, который двигался в сторону города. В ходе проведения оперативных мероприятий в транспортном средстве обнаружили черный рюкзак, в котором находилось восемь килограммов синтетических наркотиков.

- Данная партия является особо крупной. Она позволила бы злоумышленнику изготовить более восьми тысяч доз вещества, стоимость которых на черном рынке составляет более 40 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Правоохранителями заведено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Наказание за такое особо тяжкое преступление предусматривает до пожизненного лишения свободы.

Расследование продолжается. Сотрудники УФСБ устанавливают причастных к сети распространения запрещенных веществ на территории края.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Четыре ножевых в шею: на Колыме мужчина зарезал собственного брата

На Колыме 19-летний мужчина осужден за убийство брата (подробнее)

15 человек в масках ворвались в хабаровскую мечеть, где находились прихожане

Неизвестные в форме и масках ворвались в столовую при мечети в Хабаровске (подробнее)

Забил палкой и сжег труп на кладбище: подозреваемому в жестоком убийстве таксиста под Комсомольском продлили арест

Жителю Амурска продлили срок содержания в СИЗО по подозрению в убийстве таксиста под Комсомольском (подробнее)