Издевались над немощным ребенком: в Магадане выясняют обстоятельства жестокого обращения с подростком в интернате

Санитарка применила силу по отношению к девочке, которой постоянно требуется помощь и уход Фото: Александр КОЦ

В Магадане следователи выясняют обстоятельства жестокого обращения с ребенком в одном из интернатов. Как стало известно «КП» - Хабаровск», санитарка очень грубо обошлась с 17-летней девочкой-подростком. Ситуацию усугубило то, что ребенок о таком отношении не в состоянии никому рассказать, пожаловаться, у девочки проблемы – она не может говорить, а чтобы нормально жить, ей требуется постоянный уход и помощь персонала…

О факте вопиющей жестокости узнали в прокуратуре края и организовали проверку. Этот случай в области далеко не первый, прокуратура систематически выявляет подобные инциденты и реагирует на них. Так, несколько месяцев назад, в сети Интернет разошелся видеоролик, где воспитатель издевалась над ребенком в детском саду. Она на глазах у коллеги тянула малолетнего ребенка за руку, а затем держала ногу над ним, лежащим на земле. Такое поведение является небрежным и нетерпимым по отношению к детям. Виновные были тогда привлечены к ответственности.

Что же касается новой истории – то здесь нетерпимое отношение проявила сотрудница интерната по отношению к немощному ребенку. Ситуация происходила во время ужина, возможно, девочке нужно была помощь, которую ей или оказали в грубой форме, или не оказали вовсе. Что конкретно сделала санитарка, органы не комментируют, фактом остается лишь то, что она применила физическую силу к ребенку.

- В сентябре 2022 года, во время ужина санитарка детского дома-интерната применила физическую силу и недозволенные методы воспитания в отношении 17-летней девочки, которая не умеет разговаривать и нуждается в постоянной помощи со стороны персонала. Противоправные действия были зафиксированы камерой внутреннего видеонаблюдения, - сообщает СУ СК России по Магаданской области, а также прокуратура области.

Сейчас по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетней завели уголовное дело и теперь устанавливают все обстоятельства случившегося.

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