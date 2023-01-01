Заставлял детей слать интимные фото: житель Магадана пойдет под суд за развратные действия и оборот порно-снимков

51-летний мужчина переписывался с детьми на развратные и сексуальные темы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

51-летний мужчина прекрасно знал, что его собеседницам еще нет 18 лет, но все же склонял их к перепискам на сексуальные темы, вел развратные беседы, и просил присылать ему интимные фотографии. Полученные снимки он использовал в собственных целях и размещал в Интернете. Как стало известно «КП» - Хабаровск», экспертизы показали, что человек абсолютно вменяемый, каких-либо психиатрических отклонений у него не выявлено, однако подобные действия он совершал несколько лет подряд.

Его жертвами стали девочки в возрасте до 16 лет, некоторым из них было всего по 12 лет. Он находил их в социальных сетях, сначала знакомился, а затем заводил развратные разговоры сексуального характера. Дальше он переходил к решительным действиям, просил девочек присылать ему свои интимные фотографии. Сначала переписка велась с двумя девочками, которым еще не исполнилось 12 лет, а затем с девочками, которым было от 12 до 16. Занимался развратом мужчина в течение двух лет, с 2020 по 2022 годы.

- Кроме этого, в 2017 - 2022 годы злоумышленник распространял в сети Интернет порнографические материалы с изображением несовершеннолетних, в 2020 году в ходе переписки в социальной сети с использованием сети Интернет изготовил и направил трем девочкам возрастом 11-13 лет фотографии порнографического содержания, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Полиция области выявила его действия и началось расследование. За время разбирательств у мужчины изъяли все носители, где могли содержаться кадры. Свидетелей и тех, кто что-то знает, опросили. Как сообщает следствие, мужчина не признан невменяемым, а значит, свои преступления он совершал вполне сознательно, понимая, что это не законно.

Правоохранители собрали все доказательства, которые подтверждают причастность колымчанина к этому преступлению. Теперь его обвиняют по нескольким статьям, в том числе в совершении развратных действий без применения насилия в отношении двух лиц, достигших 12-летнего возраста, но не достигших 14-летнего возраста, изготовлении и обороте порнографических материалов среди несовершеннолетних, в распространении порно-снимков лица, не достигшего 14-летнего возраста, и в иных действиях сексуального характера, совершенных с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Во время расследования мужчина был под стражей. Сейчас прокурор утвердил обвинение и направил дело в суд.

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