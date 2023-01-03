Отравились угарным газом: пожарные вытащили восемь человек из горящего дома на Колыме

Квартира, где все случилось, почти полностью выгорела Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Восемь человек едва не сгорели заживо в Сусумане. Пожар вспыхнул мгновенно и начал поглощать второй этаж жилого дома на Советской улице. Происшествие случилось в ночь на 3 января.

Пожарные прибыли к трехэтажному дому немедленно и сразу приступили к разведке. В квартирах были люди, которые в это время были вынуждены дышать дымом и не могли самостоятельно выбраться наружу. Сотрудникам удалось эвакуировать восемь человек на улицу, среди спасенных был ребенок. Двоим людям потребовалась медицинская помощь, они отравились угарным газом и едва выжили в пожаре.

- Выяснилось, что владелец одной из квартир проснулся ночью от хлопка и увидел у розетки от обогревателя пламя. Огонь начал быстро распространяться по квартире, и соседи вызвали пожарных, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Пожар полностью удалось ликвидировать. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Обогреватель был подключен к розетке, которая была связана с электросетью с помощью скрутки проводов и ранее неоднократно искрила. Сотрудники продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

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