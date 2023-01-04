Мир такого еще не видел: вышел трейлер снятого в космосе фильма с участием Петра Дуброва из Хабаровска

Петр Дубров из Хабаровска снялся в фильме на космической станции Фото: Елизавета Козоброд

Хабаровский космонавт Петр Дубров принял участие в съемках фильма «Вызов» – первого в мире, снятого на космической станции. Всего пару дней назад вышел трейлер к кинокартине, премьера которой запланирована на апрель 2023 года.

Петр Дубров войдет в историю России не только как космонавт, установивший рекорд по продолжительности пребывания на орбите. Дальневосточник провел на космической станции 355 дней, успев сняться в драме под названием «Вызов». Это уникальная художественная картина, работа над которой велась в сложнейших условиях – в космосе. Все кадры в фильме реальны.

Накануне вышел трейлер фильма длительностью больше трех минут, позволяющий оценить масштабы проделанной работы актеров и съемочной группы. Петр Дубров несколько раз появляется в кадре, из чего пользователи в сети делают выводы, что хабаровчанину досталась одна из главных ролей в картине.

Трейлер фильма «Взрыв» собрал сотни восторженных комментариев. Зрителей порадовали и завораживающие виды, и «живая» игра актеров:

- Ну что сказать, теперь сразу видно, что все фильмы до этого про космос снимались в павильонах.

- Обязательно гляну, работа была проделана хорошая.

- Хочется пожелать удачи этому фильму! Трейлер шикарный!

Режиссером фильма стал Клим Шипенко, на счету которого картины «Холоп» и «Салют-7». Вместе с Петром Дубровым в съемках принимали участие Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Александр Балуев и другие. Картина стала совместным проектом «Первого канала», «Главкосмоса», «Роскосмоса» и российской студии Yellow, Black and White.

Напомним, в ноябре 2022 года Петр Дубров посетил эфир РАДИО КП, где рассказал о том, каким был его полет на орбиту длиною почти в год, и какие эмоции он испытывал во время выхода в открытый космос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Теперь можно и на Марс: хабаровский космонавт Петр Дубров рассказал, как прожил почти год в космосе

Космонавт из Хабаровска Петр Дубров посетил эфир на РАДИО.КП (подробнее)

Герой России Тимофей Матвеев: «В бою нет страхов»

В Биробиджане прошла встреча с Героем России Тимофеем Матвеевым (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

100 лет СССР. Что это было - великий эксперимент или непонятное благо? (подробнее)