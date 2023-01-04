«С Новым годом, Свободный!»: гигантского кролика создали в Приамурье

Новогодняя открытка с изображением кролика появилась в Свободном Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Необычное поздравление с Новым годом жителям Свободного передали общественники и трудовые коллективы города. К ним присоединился личный состав второго пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы (ПСО ФПС, - прим. ред.) ГУ МЧС России по Амурской области. Вместе они создали огромную открытку из снега, площадь которой составила 2,4 тысячи квадратных метров.

Вид открытки с высоты Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

- В создании новогоднего подарка приняли участие больше 30 человек. Размер рисунка составил 1,6 тысячи квадратных метров, а надписи – 800 метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Амурской области.

Участи в создании открытки принимали больше 30 человек Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

На открытке изображен кролик – символ наступившего 2023 года. Рядом с ним красуется еще один новогодний атрибут – пушистая елка, украшенная цветными шарами. Венчает изображение надпись «С Новым годом, Свободный!». Увидеть работу и оценить ее масштабы можно лично. Снежная открытка находится недалеко от дороги «Обход Свободного».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мир такого еще не видел: вышел трейлер снятого в космосе фильма с участием Петра Дуброва из Хабаровска

Вышел трейлер фильма с участием хабаровского космонавта Петра Дуброва (подробнее)

Ледовые катки 2022-2023 в Хабаровске: дата открытия, расписание, цены на билеты

Ледовые катки открылись в Хабаровске (подробнее)

Выходные с пользой: как провести новогодние каникулы в Хабаровске

Куда отправиться на новогодние каникулы в Хабаровске (подробнее)