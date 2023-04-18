Родные больше никогда ее не увидят: ДТП превратило машину в груду металлолома и унесло жизнь женщины в Хабаровском крае

В районе 469 километра машина вылетела в кювет и перевернулась Фото: Прокуратура Хабаровского края

Обычная поездка на машине закончилась трагичной аварией в Хабаровском крае. Между Чегдомыном и поселком Ургал-1 разбилась иномарка. Один человек погиб, трое пострадали.

ЖУТКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Двое мужчин (45 и 37 лет) и две женщины (38 и 35 лет) 17 апреля сели в Toyota Cresta и поехали в сторону Ургала. Около 17:00 часов случилось страшное: в районе 469 километра машина вылетела в кювет и перевернулась. Судя по кадрам с места аварии, иномарка сделала несколько «кульбитов» на кочках - от авто осталась лишь груда металла.

Все четверо человек получили травмы, самые серьезные были у 35-летней женщины Фото: Прокуратура Хабаровского края

Все четверо человек получили травмы, самые серьезные были у 35-летней женщины. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом бедра и ушибом головного мозга. Врачи боролись за жизнь пострадавшей, но через несколько часов она скончалась. Попал в больницу и 37-летний мужчина, у него переломы ключицы и ребра. Остальные от госпитализации отказались.

РЕАКЦИЯ

Предварительно, водитель не справился с управлением, из-за чего машина и вылетела в кювет. Кто именно находился за рулем - пока неизвестно. По оной из версий, водитель превысил скорость. По факту аварии проводится проверка.

- В настоящее время личность водителя автомобиля устанавливается. Прокуратура Верхнебуреинского района координирует работу правоохранительных органов и контролирует ход процессуальной проверки, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

По оной из версий, водитель превысил скорость Фото: Прокуратура Хабаровского края

В региональном управлении ГИБДД призвали всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Нарушения, в том числе скоростного режима, могут привести к непоправимому.

Показательный случай - ДТП с фурой и «Лексусом» на мосту через реку Хор. Напомним, что водитель иномарки лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Фура рухнула с моста, выжила лишь пассажирка большегруза. Водитель не смог выбраться из искореженной кабины и погиб. Водитель «Лексуса» сбежал с места аварии, позже сдался правоохранительным органам и сейчас находится в СИЗО. В реке затонули 17 тонн химиката изоцианата, которые везла фура.

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