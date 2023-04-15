Михаил Дегтярев: Повышение финансовой грамотности населения - наш приоритет

Губернатор отметил необходимость эффективной профилактики правонарушений в сфере интернета Фото: Правительство Хабаровского края

В форуме «Профилактика и противодействие кибермошенничеству» приняли участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Мероприятие посвятили поиску путей решения таких распространенных проблем, как телефонное и интернет-мошенничество.

Глава региона отметил социальную значимость проблемы кибермошенничества, жертвами которого становятся люди разных возрастов.

- Четкая задача, поставленная нам президентом России Владимиром Владимировичем Путиным - эффективная профилактика правонарушений. Поэтому для укрепления кибербезопасности требуется скоординированная работа правоохранительных органов, государственных ведомств и регуляторов, экспертного сообщества и бизнеса, - заявил Михаил Дегтярев.

Технологии продолжают стремительно развиваться, что влечет за собой новые риски, которые требуют предупреждения и предотвращения. Ведь регион демонстрирует рост экономики и деловой активности несмотря на санкционное давление. Как следствие - увеличиваются объемы платежей, растут и финансовые потоки населения. Так, объем социальной поддержки в прошлом году преодолел отметку в 37 миллиардов рублей. А более 67 миллионов переводов, осуществленных через национальную платежную систему, превысили сумму в 9,6 триллиона рублей.

Платежные карты активно используются населением региона, в особенности представителями бизнеса.

- За весь прошлый год проведено более 735 миллионов операций на сумму 1,6 триллиона рублей. По сравнению с показателями 2021-го рост составил 14,5 процента. И это, к сожалению, активизирует мошенников, которые применяют все новые и новые схемы. Поэтому вопросы безопасности на финансовом рынке и повышение финансовой грамотности - наш приоритет, - подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, результатом сотрудничества с краевым отделением Дальневосточного главного управления Банка России стал запуск в регионе программы «Повышение финансовой грамотности населения Хабаровского края». За прошлый год в рамках программы было организовано более тысячи мероприятий, участием в которых отметились более 500 тысяч жителей региона. Около 200 событий были направлены на просвещение в вопросах кибермошенничества в банковской сфере и сфере страхования.

Финансовый сектор в последние годы усилил работу по предотвращению киберпреступлений, связанных с похищением денег у населения. Как сообщил председатель дальневосточного «Сбербанка» Андрей Черкашин, удалось значительно снизить количество мошеннических колл-центров, ведущих свою деятельность из мест лишения свободы. Кроме того, продолжается модернизация механизмов, противодействующих мошенничеству банков и операторов мобильной связи, с помощью чего большая доля подозрительных переводов пресекается в режиме реального времени.

- Благодаря принятым мерам телефонное мошенничество в отношении клиентов «Сбера» сократилось в 15-20 раз. Более 173 миллиардов рублей, принадлежащих нашим клиентам, были спасены от хищения и не дошли до мошенников. Однако объем мошенничества в целом по стране в 2022 году вырос на 40 процентов. Поэтому нам нужно активнее объединять усилия со всеми заинтересованными сторонами и, конечно, правоохранителями, - рассказал Андрей Черкашин.

Опасность в ходе процедур проведения безналичных расчетов остается на высоком уровне. По информации заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина, на территории ДФО ежегодно регистрируется порядка 30 тысяч преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий.

- Лидерами по количеству киберпреступлений являются Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Республика Бурятия и Амурская область. В условиях беспрецедентного давления на экономику нашего государства, непрекращающихся кибератак на информационные компоненты различных отраслей, в том числе критически важную инфраструктуру, особого внимания требует обеспечение защиты финансового сектора и средств граждан, размещенных в банках и у операторов электронных платежей, - отметил Дмитрий Демешин.

Эффективности борьбе с противоправной деятельностью должен добавить комплекс законодательных новелл, в числе которых введение административной ответственности за невыполнение оператором связи определенных законом обязанностей, касающихся передачи данных и прекращения оказания услуг связи. Кроме того, для передачи платежных документов отныне запрещены к использованию иностранные мессенджеры. Также рядом полномочий по обеспечению функционирования системы соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи наделена Радиочастотная служба.

В очном формате и в режиме ВКС участие в форуме приняли главы других регионов Дальнего Востока, руководители правоохранительных органов, представители финансовых организаций, Центробанка России и эксперты организаций из сферы информационной безопасности.

В ходе обсуждения участники форума обозначили необходимость работы по повышению правовой грамотности населения. В качестве показательного примера эффективного метода киберпросвещения был приведен онлайн-ресурс «Кибрарий», рассказывающий о киберугрозах и помогающий защищать свои финансы и персональные данные.