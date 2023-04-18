Не может справиться со своей агрессией: появились подробности о нападениях десятилетнего школьника на детей в Хабаровске

Информация о том, что школьник приходит на уроки с ножом и шокером, не соответствует действительности. Тематическое фото Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске обсуждают ситуацию в школе №46. По словам родителей, десятилетний мальчик нападает на детей и даже приходит на уроки с ножом. А недавно ученик побил девочку. Ситуацию прокомментировали в мэрии города и сообщили: многое надумано.

ОБРАЗ БАНДИТА

В соцсетях писали: мальчик - настоящая гроза начальной школы. Сам он учится в четвертом классе и нередко третирует сверстников. Родителям школьники рассказывали: «Он носит с собой нож, перцовый баллончик и шокер». Да что там, якобы достается даже незнакомым детям, которые могут просто гулять и идти мимо него. Точкой кипения стало избиение десятилетней девочки 12 апреля, а потом, как сообщалось в соцсетях, ее подруги.

- Со слов родителей десятилетней девочки, школьник сбил ее с ног и стучал головой об асфальт. Ребенка отвезли в больницу, серьезного вреда здоровью не зафиксировано. Сейчас с девочкой все в порядке, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах.

ОБИДЕЛ ПОДРУГУ

Оказалось, что инцидент с нападением на девочку был, случилось это вне школы. Причем мальчик ударил не абы кого, а свою подругу. Что не поделили дети - выясняют правоохранительные органы, которые проводят проверку по данному факту. Нападения на подругу девочки, по предварительным данным инспекции, не было.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц образовательного учреждения, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕ БУДЕТ

- Ребенок непростой, в том числе - по здоровью. У него есть определенные сложности и трудности, но это не говорит о том, что школа с ним не работает. Не стоит вопрос об исключении, потому что дети с особыми возможностями здоровья находятся под пристальным нашим вниманием и окружены заботой, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования мэрии Хабаровска.

По ее словам, информация о том, что школьник приходит на уроки с ножом и шокером, не соответствует действительности. Ребенок всегда находится под пристальным вниманием учителя, и возможности проявлять агрессию у него нет. Мама мальчика дала добро на то, чтобы с ним занимался школьный психолог. В частности, с ребенком прорабатывают приступы агрессии.

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