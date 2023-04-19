Михаил Дегтярев: Количество рабочих кадров в крае необходимо кратно увеличивать

Губернатор пообщался с сотрудниками завода об условиях работы и ответил на вопросы Фото: Правительство Хабаровского края

Промышленность - визитная карточка и гордость Хабаровского края. Губернатор Михаил Дегтярев работает не только над ее сохранением, но и над дальнейшим развитием. Об этом прямо говорят его усилия по кадровому обеспечению отрасли, инкорпорирование стратегических задач, стоящих перед ней, в планы социально-экономического развития региона, а также его деятельное личное участие в ее судьбе.

Регулярные визиты на производственные предприятия помогают увидеть нынешние мощности заводов, а также услышать от руководителей и непосредственно работников компаний, как еще можно масштабировать производство и улучшить условия для эффективного труда.

Накануне глава региона доехал до производственных площадок двух предприятий краевой столицы, где оценил потенциал компаний по заявлению о себе на весь Дальний Восток, а также пообщался с трудовыми коллективами, ответив на вопросы рабочего и социального характера.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ КРАЯ

Первым пунктом стала компания «Мастер Плит», которая занимается выпуском минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий. Завод является участником промышленно-строительного кластера, обладая современным оборудованием и отлаженными технологиями. Губернатор, осмотрев базу, на территории которой расположены пять цехов площадью 35 тысяч квадратных метров, остался доволен увиденным. Мощности предприятия в прошлом году позволили нарастить объемы отгруженных товаров на 40 процентов по сравнению с показателями 2021 года. Среди них: сэндвич-панели и шумозащитные экраны.

Завод «Мастер Плит» производит тепло- и звукоизоляционные материалы Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- В этом году объемы превысят показатели 2020 года уже в два раза! Постоянный рост показывает, что у предприятия есть потенциал. В строительство в регионе вкладываются большие средства, и продукция «Мастер Плит» имеет на рынке большой спрос, - отметил Михаил Дегтярев.

Сегодня изделия «Мастер Плит» востребованы при строительстве крупных краевых проектов. Металлоконструкции отправляются на площадки Малмыжского ГОКа, а также терминала АО «ВаниноТрансУголь». Как рассказал коммерческий директор компании «Мастер Плит» Андрей Кротов, в месяц предприятие выпускает около 350 тонн металлоконструкций и порядка 550 тонн теплоизоляции. Однако это не предел, и при увеличении количества заказов завод сможет нарастить мощности.

Предприятия оснащены необходимым для выполнения заказов оборудованием Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Местные работники долго ждали приезда губернатора и постарались задать все накопившиеся вопросы касаемо завода и района, где он располагается. Так, люди поинтересовались планами по строительству жилья в южной части Хабаровска. Глава региона заверил, что в перспективе территория обзаведется не только многоквартирными домами, но и благоустроенными парками, скверами, а также появится новая школа на 110 мест.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВКЛАД В ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ БАМА

Следующей в программе выезда стала производственная площадка «Завода Металлэнерго», которая вносит большой вклад в реконструкцию БАМа. Ускоренная модернизация восточного направления железных дорог - Транссиба и БАМа, а также наращивание возможностей Северного морского пути являются одними из приоритетных задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. По словам главы государства, реализация этих проектов обеспечит дополнительные грузопотоки и станет крепкой опорой для решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока.

- На выполнение этих задач напрямую влияет труд предприятия «Завод Металлэнерго». Ведь электрификация БАМа - большой шаг для развития инфраструктуры нашего региона. На заводе изготавливаются элементы воздушных линий электропередачи и контактной сети железных дорог. Радует, что сталь используется отечественная. Это позволяет избегать санкционных рисков и не допустить нарушения сроков поставки, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Ежегодно компания набирает обороты, чтобы закрывать все большие потребности. Так, за 2022 год было выпущено более 200 тысяч тонн готовой продукции, что в два раза превышает результаты 2021 года. Губернатор остался впечатлен тем фактом, что компания «Завод Металлэнерго» была основана с нуля всего два с половиной года назад, но за этот срок смогла создать профессиональный коллектив, который успешно справляется с заказами Российских железных дорог.

Михаил Дегтярев лично убедился в сложности работы на заводе Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Большого внимания заслуживают кадры, усилиями которых, в первую очередь, и выполняются требуемые объемы. По словам генерального директора «Завода Металлэнерго» Александра Диденко, предприятие решает кадровый вопрос путем приема студентов на прохождение производственной практики с дальнейшим оформлением трудового договора.

- Сотрудничаем с промышленно-экономическим техникумом, подписали с ними соглашение. Как показал опыт, студенты, которые побывали на практике, готовы приезжать даже в учебное время, после учебы приезжать, - отметил Александр Диденко.

Глава региона рассказал о действиях краевых властей в этом направлении. Необходимо повышать престиж рабочих специальностей, привлекая тем самым молодежь на местах. Однако пользу для края могут приносить и специалисты со стороны.

- Мы успешно работаем по нацпроекту «Профессионалитет». Но количество рабочих кадров нуждается в кратном увеличении. Поэтому мы ожидаем приток трудовых ресурсов на постоянное место жительства в наш край из других регионов. Для этого в ближайшее время запускаем строительство арендного жилья, что позволит снизить кадровый голод. Стройки начнутся уже в этом году, - пояснил Михаил Дегтярев.