Жители Хабаровска готовятся к родительскому дню Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционно на девятый день после воскресения Иисуса, во вторник, православные христиане отмечают Радоницу - родительский день. В этом году он выпадает на 25 апреля. Жители Хабаровска в этот день приезжают на кладбища и поминают умерших. Рассказываем, что обозначает родительский день, и как хабаровчане проводят Радоницу.

Родительский день в Хабаровске 2023

Иначе этот день называют Пасхой для усопших, живые приезжают на кладбища, привозят с собой снедь и поминают мертвых. Как отмечают священнослужители, на родительский день не принято скорбеть об усопших, а, скорее, наоборот, радоваться Пасхе вместе с ними, в надежде на воскрешение и вечную жизнь. Даже само название Радоницы происходит от слова «радость».

Жители Хабаровска заранее, еще до родительского дня, посещают кладбища, приводят в порядок могилы, красят оградки, убираются. В сам день Радоницы с работы отпрашиваются чуть пораньше, чтобы провести время рядом с усопшими.

Как будут ходить автобусы на родительский день в Хабаровске

Жители Хабаровска, которые хотят помянуть усопших, смогут добраться до мест захоронения на общественном транспорте. Как сообщает администрация города, 25 апреля запустят дополнительные маршруты автобусов. Ездить они будут с 10:00 до 19:00.

В городе автобус до кладбища в Матвеевке будет отходить из двух точек: от остановки «Железнодорожный вокзал» до кладбища, и от Южного микрорайона до кладбища.

На родительский день в Хабаровске правоохранители и сотрудники ГИБДД будут обеспечивать охрану правопорядка.