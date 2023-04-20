«Стой, там поезд!»: женщина пыталась остановить пешехода, но погибла на путях вместе с ним в ЕАО

На месте работают сотрудники прокуратуры и следователи Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

На станции Ин в поселке Смидович произошла трагедия на железнодорожных путях. Поезд насмерть сбил местных жителей, мужчину и женщину. Это произошло 20 апреля в 8:05.

Установлено, что происшествие случилось на регулируемом пешеходном переходе Дальневосточной железной дороги. Шлагбаум был закрыт на время прохождения составов, пешеходам горел красный. Мужчина пропустил один из поездов и решил по-быстрому перебежать дорогу. Он не заметил, что по противоположным путям едет еще один грузовой поезд.

Сейчас пути временно закрыли Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Когда мужчина вышел на рельсы, это увидела еще одна местная жительница, ожидавшая там же зеленого сигнала. Женщина окликнула пешехода, пытаясь предупредить о поезде, но тот не услышал. Тогда она бросилась к нему в надежде одернуть и спасти тому жизнь. К сожалению, она не успела и сама оказалась на рельсах.

Машинист сигналил пешеходам и пытался экстренно тормозить, но уже было поздно. Идущий поезд сбил обоих жителей насмерть.

- Биробиджанской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Глазова, представитель дальневосточной транспортной прокуратуры.

Сейчас на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и работники транспортной прокуратуры.

- Следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России.

Следователи осматривают место происшествия Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы и проверка действий локомотивной бригады. Подробности появятся позднее на сайте «КП» - Хабаровск».