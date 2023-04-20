Едва не угробил друзей: подросток из ЕАО взял без спроса машину отца и попал в жесткое ДТП

Иномарку фактически разорвало пополам от удара об дерево. Фото: Госавтоинспекция ЕАО

В Биробиджане подростки чудом остались живы после серьезной аварии. Иномарку фактически разорвало пополам от удара об дерево. Водитель и пассажиры получили телесные повреждения, проводится проверка.

За рулем «Хонды Аккорд» находился 17-летний подросток, естественно, без водительских прав. 19 апреля он без спроса стащил ключи от машины у отца и поехал впечатлять друзей. В поездку по ночному городу взял двоих приятелей и начал гонять по улицам.

Около 21:05 подросток ехал под 140 километров в час по Швейному переулку. Фото: Госавтоинспекция ЕАО

Около 21:05 подросток ехал под 140 километров в час по Швейному переулку. Впереди ждал крутой поворот налево, в который парень не вписался. Иномарка вылетела с дороги, ударившись о дерево. Судя по кадрам с места ДТП, «Хонда Аккорд» превратилась в груду металла. Правая сторона авто фактически разорвана, фрагменты машины «намотались» на дерево.

- Водитель получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. У него диагностировали ушиб головного мозга, перелом правого бедра, множественные ушибы и раны рук и ног. Пассажиры сначала от госпитализации отказались, но позже обратились в детскую областную больницу с более легкими травмами, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономии.

Водитель и пассажиры получили травмы. Фото: Госавтоинспекция ЕАО

Машина восстановлению, судя по фотографиям, не подлежит. С родителями подростков проводятся профилактические беседы. Угнавший машину подросток на учетах не состоял, семья благополучная. Такого безрассудного поступка от парня никто не ожидал.

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