Помогая северянам, получать добрую эмоциональную обратную связь

Ольга Булкова, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, председатель общественного совета при комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края. Фото: Хабаровский КРКС.

Любовь к Отечеству у рыбаков начинается с уважения к малой родине, к местам промысла, к людям, которые не просто живут в тяжелейших климатических условиях, а являются настоящим щитом государства на восточной границе России, считает Ольга Булкова.

Председатель отраслевого объединения и общественного совета при комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края уверяет, что территориям своего присутствия рыбаки союза адресуют настоящую заботу, внося тем самым вклад в развитие региона.

Одним из эффективных инструментов для этого является прямое финансовое участие в формировании благоприятной социальной среды в рыбацких поселках.

В первый в истории Охотского района проект территориального общественного самоуправления внес безвозмездный вклад рыболовецкий колхоз имени Ленина, входящий в Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз. Рыбаки, возглавляемые выбранным недавно на второй срок председателем колхоза Дмитрием Халилюлиным, проявляют активную жизненную позицию в стремлении улучшить качество жизни жителей сел Булгин и Аэропорт. В названии ТОС «Сириус» заложен очевидный смысл - дарить самый яркий свет людям, ведь эта звезда ярче Солнца.

Фото: главный бухгалтер РК им. Ленина М.А. Чернова

В 2017 году ТОС, возглавляемое на тот момент бухгалтером по налогам и налогообложению рыболовецкого колхоза имени Ленина Мариной Черновой, приняло участие в краевом профильном конкурсе, выиграло грант на реализацию проекта по созданию спортивного тренировочного центра «Геркулес» и успешно его реализовало.

Фото: главный бухгалтер РК им. Ленина М.А. Чернова

В помещениях, предоставленных школой села Булгин, был выполнен косметический ремонт, приобретены новые спортивные тренажеры и сопутствующий инвентарь.

Фото: главный бухгалтер РК им. Ленина М.А. Чернова

В 2018 году ТОС «Сириус» также при деятельной поддержке рыболовецкого колхоза имени Ленина разработало проект комплекса «Спорт - это жизнь!», состоящего из девяти уличных тренажеров с навесом и оснащенной площадки для воркаута. По решению краевой конкурсной комиссии из поступивших 275 проектов только 152 были признаны победителями, среди них и Булгинская спортивная общедоступная круглогодичная инфраструктура.

Фото: главный бухгалтер РК им. Ленина М.А. Чернова

У «Сириуса» есть планы по дальнейшему улучшению жизни северян. Рыболовецкий колхоз имени Ленина поддержит всех неравнодушных жителей Охотского района в их стремлении объединяться и решать местные проблемы.

Еще одно предприятие, входящее в Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз - ООО «Востокинвест», является меценатом всех идей территориального общественного самоуправления «Остров». С начала образования ТОС в Морском, а это 2018 год, по сегодняшний день, следуя государственной региональной программе «О содействии развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае», выиграно восемь проектов. Пять из них уже реализованы, и три будут готовы в этом году.

Стараниями предприятия «Востокинвест» выполнен еще один проект, радующий души людей. На берегу Охотского моря возведена часовня имени Святителя Николая. Проект не входит в рамки государственной программы, церковь полностью построена и оснащена за счет средств рыбаков.

Теперь у северян есть свое место силы, намоленное еще с 18 века, ведь, согласно плану Охотского острога, православный крест вознесся над Морским в 1737 году. Часовня, появившаяся на этом месте, освящена митрополитом Иннокентием по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия при огромном стечении народа. В рядах молящихся за Россию, за Север были сенатор Российской Федерации Людмила Талабаева, глава Охотского района Максим Климов, председатель собрания депутатов района Наталья Фомина, Ольга Булкова, рыбаки и местные жители.

Наталья Фомина подтвердила, что Морской стал одним из красивых и ухоженных поселков Охотского района благодаря рыбакам, финансированию проектов ТОС из краевого и муниципального бюджетов и неравнодушию самих жителей.

Фото: Хабаровский КРКС.

Так, в Морском воздвигнут обелиск «Вечная слава победителям в Великой Отечественной войне» с символом Вечного огня. Из поселка люди отправлялись на фронт, но места поклонения павшим здесь никогда не было. Чаяниями рыбаков оно здесь появилось. К обелиску каждый год идет «Бессмертный полк», в одном строю всегда - руководители района, рыбаки, местные жители с фотографиями своих родных, которые защитили мир от нацизма.

Фото: Хабаровский КРКС.

Рыбаки сами построили и детскую площадку, а ее ограждение появилось по проекту ТОС «Счастливое и безопасное детство».

Украшает Морской и своя отличная парковая зона с отлитыми из бетона тротуарными дорожками для отдыха и прогулок - это тоже ТОСовская идея, поддержанная ООО «Востокинвест». Проект дорогой, но измеряется он даже не деньгами, а сердцем, в него вложенным, об этом говорят детали - рыбаки сами заказали добротные лавочки и посеяли газон.

А теперь в Морском еще и «Солнечно». Благодаря этому проекту закуплены столбы освещения с автономной системой электроснабжения. Они установлены по решению жителей на территории парковой зоны.

Но и это еще не все.

В Морском жить экологично! Складирование твердых бытовых отходов здесь ведется как в крупных городах - на оборудованных контейнерных площадках. Более того, ООО «Востокинвест» приобрело специализированную технику для сбора и вывоза отходов, а также взяло на себя финансирование этих работ.

Готовы задачи и на 2023 год. ТОС «Остров» направило заявки на предстоящий конкурс. Есть огромное желание продолжить инфраструктурное преображение Морского - территории дислокации русских рыбаков с 1935 года. Планируются установка и монтаж ограждения вокруг парковой зоны, апгрейд футбольного поля.

Украшением поселка должна стать настоящая спортивная арена. А чтобы и болеть на матчах с драйвом и энергетикой, присущей футболу, и праздники для людей проводить на высоком уровне, рыбаки готовы приобрести и установить сценический комплекс.

Правительство Хабаровского края одобрило все три проекта, они выиграны в честной борьбе и приняты рыбаками к исполнению.

Добрососедство - основа партнерства Хабаровского края, Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза и северян, отмечает Ольга Булкова. Она абсолютно убеждена, что все, кто работает с ресурсами в море, в реках, на земле и в ее недрах, должны делать шаг навстречу властям, облегчать выход инициатив людей на муниципальный уровень, а через инициативы на местах сохранять поселки, делать жизнь в них лучше, тем самым нивелируя отток населения с геополитической для России территории.

Кстати, цели по социальной ответственности перед людьми включены в индивидуальный план Ольги Булковой. Она тверда в своем мнении, что сейчас не по государственному ограничиваться простым трансфером средств в социальные проекты, надо самим в ручном режиме активно вовлекаться в эту работу и инвестировать, в том числе свое время - самое дорогое, что есть у крупного руководителя, за спиной которого тысяча людей в море и на берегу, а также их семьи.

- Мы идем в логике социальных проблем. Ключевой критерий для поддержки общественных инициатив - это обеспечение долгосрочных изменений, которые положительно влияют на качество жизни нашего населения, - уверена председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.