Александр Мелека: Не каждый готов тратить миллионы рублей на парковочное место

Город строится, что приводит к нехватке парковочных мест. Фото: Хабаровская городская Дума

Задача депутата - реагировать на чаяния горожан и делать все, чтобы количество обращений с проблемами постоянно сокращалось. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №32 Александр Мелека рассказал, как работает с жителями в своем округе, и как между собой взаимодействуют депутаты из разных округов.

- Александр Федорович, вы сами проживаете на своем избирательном округе?

- Да, живу на границе округов, поэтому имею возможность контролировать ситуацию в округе с помощью ежедневных обходов. Вообще, люблю ходить пешком, к тому же в моем округе расположены и парк Динамо, парк Гайдара, где можно гулять с семьей.

- Получается, что у жителей не возникает проблем достучаться до вас с вопросом или обращением?

- Все мои данные в открытом доступе находятся на сайтах администрации и городской думы. Прием граждан я провожу в Центре работы с населением «Содружество» на улице Пушкина, 60. Даже если кто-то приходит в неприемные дни, то меня все равно уведомляют, и я стараюсь оперативно реагировать. Бывает, что выезжаю сразу на место, где была обозначена проблема, и мы сразу стараемся изучить обстоятельства, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше.

- В некоторых частях города сильно ощущается нехватка парковок. Насколько эта тема является острой для вашего округа?

- Конечно, есть места, где парковаться не совсем удобно, но у нас проблема стоит не так остро, как в некоторых других округах ближе к Амуру. В моем округе не так много офисов, бизнес-центров, где сильный трафик автомобилей и поток людей. Но это не значит, что мы ничего не делаем в этом направлении. Ведется работа по благоустройству территорий, организации парковочных карманов. Сейчас строится жилой комплекс по улице Дикопольцева. Как раз там, скорее всего, придется столкнуться с проблемой парковок, потому что комплекс довольно большой. Стоимость приобретения парковочного места может достигать пары миллионов рублей, и не каждый готов тратить такие деньги. Соответственно, люди будут пытаться припарковаться на улице. Вот эти детали нам предстоит уладить.

- Не все жители могут быть знакомы с границами округов, поэтому иногда обращения приходят от жителей других округов. Как происходит взаимодействие по отработке обращений с другими коллегами по думе?

- Практически все депутаты находятся в коммуникации между собой. Да, бывают ситуации, когда некоторые жители не понимают, куда стоит обращаться: по месту жительства или по месту возникшей проблемы. Мы же с помощью консультаций даем людям понять, как решать такие ситуации. Недавно в рамках депутатского часа прошел круглый стол, где мы рассматривали вопросы защиты прав потребителей в Хабаровске. Вопросы поступали из разных округов, потому как проблемы с торговлей некачественной продукцией есть и на Центральном рынке, и на улице Суворова, и в Северном районе. Изначально о проблеме написали мне, но обращение было адресовано к депутату другого округа. Тогда вместе с ним мы обсудили, что в рамках рабочего стола можем озвучить проблему - вопрос никотиносодержащей продукции, с которой лучше разбираться общими усилиями.

- Важная тема сегодня - СВО, поддержка участников и их семей. Каким образом устроена помощь военнослужащим и их родным? Какую работу проделывает депутатский корпус?

- В настоящее время работает штаб поддержки мобилизованных и их семей, созданный при мэре города Сергее Кравчуке. С его помощью осуществляются различные варианты поддержки - от решения бытовых проблем и до вопросов обслуживания в государственных структурах. Создан реестр семей, комитеты по управлению районами сами интересуются проблемами и по своей инициативе подключаются к их решению. Говоря про мой округ, здесь проживают ребята, участвующие в СВО. Местные представители спецподразделений обратились с просьбой о производстве хвостового оперения для боеприпасов. Я привлек специалистов, которые могли бы решить эту задачу, поговорил с ребятами из бизнес-сферы, которые готовы помочь материально в закупке оборудования. Так, можно сказать, было организовано производство, которое и сегодня продолжает развиваться. В конце прошлого месяца мы передали первую партию - около 200 изделий, и уже передали следующую партию в количестве порядка 1400 элементов. Сейчас стараемся развивать мощности, чтобы помогать и другим регионам.