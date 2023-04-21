Собаки исчезнут с улиц города: в Хабаровске нашли решение проблемы с бродячими животными

Бизнес построит питомник для бездомных собак Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Одна из самых острых проблем, волнующих жителей Хабаровска в настоящее время - стаи бездомных собак на улицах города. Хабаровчане всерьез обеспокоены тем, что с каждым годом бродячих животных становится все больше. Вопрос о том, что же предпринимают городские власти по этому поводу, задали жители в эфире РАДИО КП (88,3 FM) мэру краевой столицы Сергею Кравчуку.

Глава Хабаровска отметил, что его проблема бездомных собак волнует больше всего. В данный момент власти действуют согласно Федеральному закону, собак отлавливают, стерилизуют, чипируют и возвращают обратно.

- Но собака не перестает быть собакой. Видя безысходность, мы неоднократно обращались в городскую думу, они, в свою очередь, в краевую думу края, и депутаты обращались в государственную думу. Ситуация патовая, но проблему решать надо, и мы пригласили бизнес к решению вопроса, - говорит мэр.

Сергей Кравчук сообщил, что вопрос разрешится. Муниципалитет не может тратить на это средства, поэтому делом займется бизнес. Предприниматели будут строить для бездомных собак отдельный питомник. Уже обозначено место - приют возведут в районе ТЭЦ-3. Ухаживать, кормить и заботиться о собаках будут общими силами. Содержать питомник планируется за счет бизнеса и пожертвований от жителей города.

Безусловно, в один момент проблему не решить, собаки все равно будут продолжать появляться на городских улицах, и здесь уже вопрос больше к самим жителям об их ответственности за тех, кого приручили.

Понятно, что собаки не появляются из воздуха, они остаются на улице в результате безответственного отношения бывших хозяев, которые животных просто выкидывают. На улице они сбиваются в стаи и пытаются выжить любыми способами. Инстинкты ведь никто не отменял.

Зоозащитники в голос просят, чтобы обязательную регистрацию животных ввели на законодательном уровне, а хозяев, которые выбрасывают животных на улицу, привлекали к ответственности. лишь в этом случае собак может стать на улицах меньше.