Мечтали работать в больнице всю жизнь: медсестра бросилась под поезд, пытаясь спасти студента медвуза в ЕАО

Трагедия произошла недалеко от их места работы, куда и направлялись медики Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Стали известны личности мужчины и женщины, погибших под колесами поезда в ЕАО. Ими оказались сотрудники Смидовичской районной больницы. Медсестра Надежда Жабицая и студент медвуза Николай Аксенов погибли 20 апреля в 8:05. Это случилось на железнодорожной станции Ин.

57-летняя Надежда Васильевна много лет проработала медсестрой кабинета ЭКГ. Коллеги и пациенты помнят о ней только хорошее, отмечая, что женщина всегда была доброй и отзывчивой, стремилась помогать другим.

- Она старалась поддержать тех, кто нуждался в помощи, была ответственным и исполнительным сотрудником, - рассказали в департаменте здравоохранения ЕАО.

21-летний Николай Аксенов учился на втором курсе Дальневосточного государственного медицинского университета на факультете педиатрии. Как отмечают знакомые, он мечтал стать профессионалом и лечить детей. Как стало известно «КП» - Хабаровск» молодой человек родом из Хабаровска, а в Смидовиче проходил практику.

- В больнице он проявил себя добросовестным сотрудником и хотел посвятить свою жизнь профессии медицинского работника.

Семьям погибших сотрудников больницы будет оказана материальная помощь. В ведомстве принесли искренние соболезнования близким.

«КП» - Хабаровск» стали известны обстоятельства трагедии на железнодорожных путях. Николай Аксенов пошел через пешеходный переход на красный свет. Перед этим он пропустил один из поездов, но не заметил второй, следовавший за ним, и пошел прямо на рельсы. Это увидела Надежда Жабицкая и попыталась остановить молодого человека, окрикнув его. Николай был в наушниках и не услышал предупреждения. Тогда медсестра бросилась за ним, чтобы оттолкнуть. К сожалению, она не успела и тоже оказалась в смертельной опасности. Их обоих сбил грузовой поезд, медики скончались на месте.

- Проводится доследственная проверка по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России.

Свою проверку запустила и дальневосточная транспортная прокуратура, которая проверит действия сотрудников железно дороги. Как стало известно, машинист поезда сигналил парню и выполнял экстренное торможение, чтобы избежать трагедии, но уже было слишком поздно.