«Хабаровск на подъеме, он впереди»: Сергей Кравчук ответил на вопросы жителей краевой столицы

Глава краевой столицы рассказал радиослушателям о планах и перспективах развития Хабаровска Фото: Макар Егоров

Вот уже несколько лет подряд, 21 апреля мэр Хабаровска приходит в гости на РАДИО КП (88,3 FM), чтобы ответить на самые волнующие вопросы от жителей города. 2023 год не стал исключением. Сергей Кравчук рассказал слушателям, как сегодня чувствует себя городская экономика, какие проблемы решаются в первую очередь, и что ждет хабаровчан на День рождения родного города.

Хабаровск продолжает расти и развиваться

Сергей Кравчук рассказал о развитии экономики в условиях санкционного давления и отметил, что в городе проводится порядка 60 мероприятий, направленных на сбалансированность бюджета, стабилизацию потребительского рынка и обеспечение бесперебойной работы жизнедеятельности города. И самое главное - в городе активно поддерживают малый и средний бизнес.

- В 22 году был создан промышленно-строительный кластер по поручению губернатора, и вместе с правительством мы работали над этой важной задачей. Почему я говорю важной, потому что это, прежде всего, обеспечение развития всего строительного комплекса и промышленности в целом города Хабаровска.

В городе строятся дома, инфраструктура, инженерные сети. В кластер входят крупные предприятия, заводы, благодаря которым стройки продолжаются.

- Мы видим, что город преодолел ту планку, которая называлась критической точкой. Мы ее прошли и предприятия работают с прибылью и на развитие города. Благодаря совместной работе с правительством, нам удалось удержаться, даже не смотря на прогнозы запада и утверждения, что экономика страны обрушится. Хабаровск на подъеме, он впереди.

Чтобы удержаться на плаву, городу пришлось пересмотреть бюджет, отказаться от части закупок, перенести их на потом, но при этом, много сил было брошено на поддержку бизнеса, и уже сейчас это дает свои результаты.

Сегодня 30 процентов поступлений налогов в бюджет - от предпринимателей и самозанятых. Этот сектор объединяет 57 тысяч субъектов. В числе мер - преференции по налогам, помощь с арендой. Для бизнеса, буквально открыты все двери.

- Мы, можно сказать, берем вас за руку, регистрируем предприятие и ведем до того момента, пока вы не выпустите первую единицу продукции.

На одного безработного 10 вакансий

Экономическая устойчивость и развитие бизнеса влияет и на безработицу в городе. На одного неработающего человека приходится около 10 свободных вакансий. Хабаровск является одним из лучших регионов страны по уровню безработицы. Безусловно, пандемия внесла коррективы, показатель подскочил до 3-5 процентов, но обычная цифра для города по безработице – это 0,25 – 0,29 процента.

- Уровень безработицы - это именно экономический показатель. То, что мы делаем, позволяет нам сокращать уровень безработицы до минимума. Работа, проведенная во время пандемии, когда мы действовали буквально в ручном режиме, она позволила бизнесу не упасть. И когда нам налоговая инспекция дала статистику, мы удивились - бизнес не упал, он вырос! И вырос он как раз благодаря той помощи, которую мы оказали.

В то время в бизнесе оставили почти 500 миллионов рублей, благодаря заморозкам по оплате налогов и арендной плате. Бюджет от этого, конечно, потерял, однако сейчас все нормализовалось, уже к настоящему времени поступления налогов в бюджет от МСП составляют 30 процентов, в будущем цифру планируют увеличить до 40-45 процентов.

Мастер-план Хабаровска

Мэрия Хабаровска совместно с правительством региона и при участии губернатора Михаила Дегтярева разработала мастер-план города. В жизнь его планируется воплотить до 2030 года. Из громких проектов стоит отметить идею строительства художественного музея на берегу амура, реконструкция набережной, которая по плану станет самой длинной набережной в стране, и студенческий кампус.

В городе продолжают возводиться жилые микрорайоны, к ним, соответственно, строится и инфраструктура. В качестве примера мэр привел Ореховую сопку.

- Без инфраструктуры развитие невозможно. Сегодня мы застраиваем Ореховую сопку, в этом году сдаются первые дома. Самого микрорайона еще нет, но уже началось строительство дороги. В этом году также в планах закончить реконструкцию дороги на тихоокеанской улице, а в следующем году заняться Проспектом 60-летия Октября, и другими объектами.

Помощь мобилизованным и их семьям продолжается

Отдельным блоком в эфире мэр затронул меры поддержки семей мобилизованных граждан. В городе создан штаб, на котором еженедельно подводятся итоги.

- Сегодня семьи мобилизованных на особом учете. Каждая семья имеет социальный паспорт, то есть мы про эту семью знаем все. Это делается для того, что бы мобилизованные были спокойны за своих родных. Мы обеспечиваем бесплатный детский сад, питание, частично компенсируем летний отдых в лагерях для детей. Выпускники получают единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей. А на Новый год в семьи от нас приезжали Дед Мороз и Снегурочка с подарками.

Не оставляют власти города и самих бойцов. Только за ноябрь и декабрь прошлого года из бюджета было выделено около 88 миллионов рублей на спецтехнику для солдат. Помимо этого, заключаются контракты на изготовление обмундирования, поставку медикаментов и прочее.

День рождения Хабаровска

В этом году Хабаровску исполняется 165 лет. По традиции, перед празднованием, город будут приводить в порядок. 22 апреля состоится общекраевой субботник, на который мэр города и пригласил всех жителей.

Как отмечает глава города, даже одна поднятая бумажка, один покрашенный палисадник - это уже хороший вклад в общее дело.

Как и в прошлые годы, в Хабаровске пройдет фестиваль «Амурские волны». В этом году город ждет 12 оркестров, 600 музыкантов. Это событие для города уникальное и очень масштабное, каждый год на «Амурские волны» приезжают смотреть гости даже из других регионов.

Еще одним важным моментом станет ярмарка «АмурФест». Для предпринимателей, спортсменов и творческих людей будут перекрывать дороги в центре, и на главной улице выстроится огромная вереница торговых и развлекательных палаток.