Нашли слишком много совпадений: волонтеры Хабаровска подозревают бывших хозяев в поджоге кошки

Волонтеры не смогли бросить животное на произвол судьбы Фото: приют «Добрый дом»

Уже около месяца волонтеры из приюта «Добрый дом» в Хабаровске выхаживают подкинутую к их порогу кошку. Ванессу нашли еле стоящей и умирающей на улице. Шерсть лезла клоками, глаза не открывались, а кожа была подпалена и испещрена клещами. Ветеринары сразу заподозрили у нее инфекцию, но правда оказалась еще страшнее.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

Ванесса – породистая шотландская кошка, но даже такие питомцы не застрахованы от нежелания хозяев брать на себя ответственность. После осмотра животного, выяснилось, что у нее есть врожденные болезни. Одна из них указывает на ошибки заводчика.

- Нащупали у малышки наросты на задних лапах. Сделали рентген, и подтвердилась остеохондродисплазия. Такое заболевание часто встречается, когда так называемые разведенцы (заводчиками их назвать язык не поворачивается) сводят двух вислоухих шотландцев, - рассказали в приюте «Добрый дом».

Также все указывало на то, что кошка долгое время прожила на улице, но к дверям приюта ее подкинули именно люди. Сама добраться она бы не смогла, а раньше возле этого места ее никто из местных не видел.

Состояние Ванессы было настолько печальным, что все симптомы указывали на запущенную инфекцию. Первое время она не могла самостоятельно есть, а глаза и вовсе не открывались из-за корост. Постепенно уход и профессиональное лечение стали приносить плоды, и кошка пошла на поправку. Сейчас на месте бляшек и корочек уже видно здоровую кожу, а шерсть скоро вновь начнет отрастать. Волонтеры после долгого наблюдения пришли к выводу, что у Ванессы все-таки не было вируса, а травмы стали результатами ожога.

- Все, что у нее было на спине, лапах и мордочке — это результат воздействия огня. То есть у Ванессы были легкие, поверхностные ожоги и повреждения кожи в результате последующего зуда. Даже на языке скорее всего тоже был ожог.

Так Ванесса выглядела в первые дни лечения, подпаленная шерсть лезла клоками Фото: приют «Добрый дом»

НАСТОЯЩИЕ ЛИ ФОТО?

Также выяснились и другие странные обстоятельства. На связь с волонтерами вышла девушка, которая пристраивала ранее до подозрительности похожую школу в новую семью. Вот только давно ничего не слышала о животном. Показала фотографии, и все указывает на то, что это именно Ванесса. Вероятнее всего хозяева просто не справились с воспитанием и решили поступить «самым легким способом».

- У кошек даже одинаковый шрам от кесарева на животе. После случившегося девушка обратилась к семье, те скинули ей фото кошки в подтверждение, что с ней все в порядке, а после перестали выходить на связь. Актуальными ли были снимки, неясно. Уж слишком много совпадений мы увидели.

Скоро шерсть начнет заново отрастать на мордочке Фото: приют «Добрый дом»

В любом случае, сейчас Ванесса в безопасности и идет на поправку. Она спасена и практически полностью здорова. Волонтеры будут искать ей новую семью, но очень аккуратно и с осторожностью, чтобы не допустить такой же ситуации в будущем.

В приюте отметили, что на эту роль подойдут только добрые и понимающие люди. В будущем Ванессе может также потребоваться операция на нос, сейчас он практически не дышит. Также кошка в сиу породы не сможет ужиться с другими животными и по характеру не очень ласковая. Тем не менее она так же, как и остальные бездомные животные, нуждается в любви, ласке и заботе и скоро будут готова обрести настоящую семью.