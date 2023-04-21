«Заткнись, скотина толстый!»: родители установили прослушку в детском саду Комсомольска и ужаснулись от услышанного

Дети возвращались домой с травмированной психикой Фото: Антон ФОКИН

Воспитательница детского сада №120 в Комсомольске-на-Амуре попалась с поличным. Женщина оскорбляла детей, кричала на них и унижала малышей. Родители и раньше подозревали, что это происходит, но не могли поймать ее «за руку». Чтобы вывести педагога на чистую воду, им пришлось пойти на крайние меры.

Мама одного из детей Анастасия начала замечать, что ее ребенок ведет себя странно. Он стал замкнутым и дерганым, появились неврозы. Два месяца она водила малыша по врачам, пытаясь понять, что с ним происходит. Специалисты отвечали, что у ребенка нестабильное психоэмоциональное состояние. Пытаясь докопаться до причин этих проблем, мама начала искать их происхождение вне дома. Анастасия заподозрила, что истина кроется в детском саду, где ребенок и проводит большую часть дня.

- Я установила прослушку, а именно оставила свой телефон в шкафчике ребенка. Заранее включила на нем диктофон и ушла. Оказалось, все банально: дело в воспитателях, которые знатно подпортили психику и здоровье нашим детям. Нянечка Галина и воспитатель Ксения придумывали им клички, оскорбляли, ругали матом, - рассказала Анастасия.

Собрав доказательства, женщина продемонстрировала запись родителям. Услышанное повергло их в шок. Дети рыдали навзрыд, а в это время их унижали, называли «толстыми», «скотинами» и прочими нелицеприятными словами. Предположили и худшее. Поскольку на записи был только звук, они не видели, применялось ли к детям физическое воздействие.

Родители немедленно написали заявление в управление образования. Пока длилось разбирательство, выяснилось, что педагоги не только кричали на детей, но и могли уходить, оставив их совсем одних. Пока персонал занимался своими делами, одного из мальчиков покусал другой ребенок. Травмы были настолько серьезными, что потребовалась медицинская помощь.

По заявлению родителей проверку провели в управлении образования администрации Хабаровска. Слова родителей полностью подтвердились. Как отметили в ведомстве, эта ситуация произошла из-за попустительства со стороны директора детского сада.

- За допущенные нарушения директору детского сада указано на ненадлежащий контроль за педагогическим процессом. Воспитатель группы уволен, с ним расторгнут трудовой договор. Младшему воспитателю объявлен выговор. Заместителю директора сада сделали выговор, - сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Свою проверку начали и в правоохранительных органах. Прокуратура оценит, соблюдались ли права несовершеннолетних в детском саду №120.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц дошкольного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.

О новых случаях унижений в детском саду №120 не сообщалось. Остается надеяться, что ситуацию взяли под контроль, и подобного больше не повторится.