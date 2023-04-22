Радушное гостеприимство: «СКА-Хабаровск» отпустил с набранными очками аутсайдера таблицы

Хабаровчане заканчивают с равным счетом третью домашнюю игру подряд Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Гости подходили к матчу, находясь на предпоследней строчке таблицы, отправляющей команду во Вторую лигу. Команде ничего не остается, как усиленно набирать очки и догонять конкурентов, поэтому в самоотверженности соперника можно было не сомневаться.

И все же, хабаровчане, при всем уважении к Ульяновску, имеют больше амбиций и, несмотря на последние неудачи, продолжают вести борьбу, если не за попадание в первую двойку, то, по крайней мере, за шанс попасть в Премьер-лигу через стыковые матчи. Затяжное пике, в котором «СКА-Хабаровск» пребывает с самого возобновления турнира, определенно, пора прерывать, и где еще возвращаться на победные рельсы, если не у себя дома в матче с одним из претендентов на вылет.

В первые 15 минут команды не поражали сознание болельщиков молниеносными и изящными атаками. Попытки ударов с обеих сторон трудно было назвать угрозой, и опасность могли таить в себе разве что угловые, которые, впрочем, также не доходили до логического завершения. На 14-й минуте Гонгапшев все-таки смог отвоевать мяч, пущенный с Петровым углового, но удару вновь не хватило точности, и мяч полетел выше ворот.

Уже спустя минуту после упущенного шанса хозяева поплатились за неудачное использование моментов. Дашаев со своей половины поля отправил длинную передачу, которой немного не хватило точности. Однако на помощь пришел Рукас, срезав головой мяч практически на ногу Момо Туре, которому оставалось только разобраться с вратарем хабаровчан. Протолкнув круглого, гости открыли счет – 0:1.

Хозяева могли отыграться на исходе получаса, но после неплохой комбинации удар снова вышел недостаточно точным. А ближе к перерыву Момо Туре снова оказался один на один с Имамовым, но в этот раз вратарь смог отвести угрозу от ворот. Тем не менее, гости проследовали в раздевалку, ведя в счете.

После перерыва на поле у Хабаровска не вернулись Стародуб и Гонгапшев, уступившие место Симоняну и Алиеву. Ожидаемых улучшений в игре замены не принесли, однако спасение, так или иначе, пришло к «СКА-Хабаровску» со скамейки, когда на 77-й минуте на поле вместо Мирошниченко вышел Жамалетдинов.

Времени оставалось все меньше, и хозяева взялись штурмовать ворота соперника. Напористая игра привела к штрафному удару ворот «Волги». Момент неоднозначный, и болельщики хабаровчан были уверены, что следовало назначить пенальти, так как место нарушения вызывало вопросы. Однако команда довольствовалась только штрафным ударом, и подавать пошел Петров. После заброса во вратарскую голкипер гостей не смог достать до мяча, но в нужном месте оказался Тимур Жамалетдинов, которому было сложнее промахнуться, чем загнать мяч в сетку. Паритет восстановлен – 1:1.

После гола команды не смирились с результатом, в спешке проведя несколько атак, которые чаще заканчивались офсайдами, чем опасным завершением. Спустя четыре минуты добавленного времени судья дал финальный свисток, зафиксировавший продолжение серии хабаровчан без побед. «СКА-Хабаровск» набрал 37 очко, оставшись на седьмой строчке, но из-за высокой плотности в середине таблицы к концу тура команда может потерять сразу несколько позиций.

Далее у армейцев выезд в Казань, где их ждет занимающий вторую строчку «Рубин».