Его откачивали посетители: руководство бассейна, где едва не утонул житель Хабаровска, накажут

Бездыханное тело хабаровчанина обнаружили на дне открытого бассейна Фото: Прокуратура Хабаровского края

История, всколыхнувшая общественность в феврале этого года в Хабаровске, приобрела новое развитие. Инцидент произошел в открытом общественном бассейне города, на дне одной из дорожек посетители увидели обездвиженное тело человека. Мужчина уже не подавал признаков жизни, и тогда посетители вытащили его на бортик и стали откачивать.

После ЧП пострадавший выжил, но некоторое время был в коме. В тот момент в бассейне не было ни инструктора, ни медика, и если бы тонувшего человека не увидели люди, он бы захлебнулся насмерть.

После того как информация о произошедшем разошлась в Сети, делом заинтересовалась прокуратура. Ведомство организовало проверку и к настоящему времени выявило нарушения санитарно-эпидемиологических требований и правил противопожарного режима. Руководство бассейна привлекли к административной ответственности.

«КП» - Хабаровск» следит за историей с самого начала. В интервью редакции Сергей Латкин, спасший хабаровчанина, рассказал, как все происходило на самом деле в тот роковой день. Мужчина заметил обездвиженное тело на дне одной из дорожек и заподозрил неладное. Вместе с другим посетителем бассейна он вытащил бездыханного Глеба (так зовут спасенного) на борт и начал реанимационные действия. Сначала делал искусственное дыхание, а затем непрямой массаж сердца, и в итоге мужчина задышал.

- Когда вытащил его, он был весь синий, не дышал, казалось, что уже все, не живой, - рассказывает Сергей.

Самым возмутительным в тот момент оказалось то, что в бассейне не было никого из персонала, ни один инструктор не следил за плавающими. А уже после случившегося врач пришла помогать даже без аптечки.

В итоге Глеба госпитализировали, некоторое время он был в коме, а когда пришел в себя и восстановился, то встретился со своим спасителем, чтобы поблагодарить. Как рассказывал редакции сам Глеб, после ЧП он переосмыслил жизнь, начал больше ее ценить, любить.

К счастью, та история не привела к трагическим последствиям, однако правоохранители все же выявили нарушения в работе бассейна.

- Мужчину удалось спасти благодаря бдительным очевидцам случившегося. Своевременная помощь посетителю организацией, предоставляющей физкультурные услуги в открытом плавательном бассейне, не была оказана в связи с отсутствием квалифицированного инструктора, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Сейчас генеральному директору ООО «Спорт-Инвест» внесено представление, а в отношении общества и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях - требований технических регламентов, пожарной безопасности и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как будут устранять все эти нарушения в открытом бассейне Хабаровска, проконтролирует прокуратура района. Сейчас у спасенного Глеба все в порядке, он, как и прежде, ведет насыщенную и активную жизнь.

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