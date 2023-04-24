Расширение льготных тарифов и обновление автопарка: как решаются задачи по транспортному обслуживанию в Хабаровском крае

Правительство работает над созданием комфортной и безопасной среды Фото: Правительство Хабаровского края

В третий раз губернатор Михаил Дегтярев выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательной думы Хабаровского края, где представил полную картину выполнения краевым правительством национальных задач на территории региона.

Заметных успехов в 2022 году удалось добиться в сфере транспортного обслуживания. С помощью воздушного транспорта внутри региона путешествовали более 100 тысяч человек, что на 11 процентов превышает показатели 2021 года. Для увеличения пассажиропотока среди жителей отдаленных районов программа перевозок была расширена до 1758 рейсов, где, в частности, участились перелеты в Охотск и Николаевск-на-Амуре.

В то же время линейка льготных тарифов стала доступнее, поэтому молодежь, инвалиды и пенсионеры теперь могут летать более выгодно в течение всего года, а не на протяжении нескольких месяцев, как было ранее.

Почти по каждому направлению, по итогам доклада, были поставлены конкретные задачи до конца 2023 года. Губернатор максимально открыто и публично берет на себя обязательства перед своими жителями, используя думу в качестве трибуны. И этот шаг максимально логичен, ведь депутатов поддержали избиратели, доверив представлять свои интересы.

Так, в текущем году усилиями Единой дальневосточной авиакомпании планируется выполнять межрегиональные перелеты по 19 маршрутам, которые свяжут Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советскую Гавань с крупнейшими городами Дальнего Востока. А программа перевозок внутри региона, по поручению губернатора, должна вновь показать рост в этом году.

Глава региона заметил, что пассажирские перевозки в крае приобретают не только в количестве, но и в качестве.

- Для «Хабаровских авиалиний» приобретено воздушное судно Ан-24Б. На пригородном железнодорожном маршруте по направлению Хабаровск - Хор устаревший электропоезд заменен на современную шестивагонную электричку. В Хабаровск закуплены три троллейбуса с увеличенным автономным ходом. В целом по краю коммерческими перевозчиками обновлено 100 пассажирских автобусов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, - сообщил Михаил Дегтярев.

До конца 2023 года автопарк края пополнится еще одним пригородным электропоездом, семью троллейбусами и почти 80 автобусами.

На качество и долголетие нового транспорта влияет и состояние дорог, по которым в регионе осуществляются перевозки. Поэтому большое внимание уделяется и ремонту дорожного полотна. За 2022 год в порядок привели около 240 километров автодорог и 34 мостовых сооружения протяженностью более 600 погонных метров. Задача на 2023 год - привести в нормативное состояние более 10 километров дорог и 35 мостовых сооружений. Также в ближайшее время начнется реконструкция участков дороги Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын, запланированная на два года.

- Таким образом, Верхнебуреинский район впервые в истории будет связан с опорной автодорожной сетью России, - подчеркнул губернатор.

Работа по обеспечению безопасности дорожного движения осуществляется путем обустройства почти трех тысяч погонных метров дорожных ограждений, порядка 19 тысяч квадратных метров тротуаров, а также 112 пешеходных переходов. На проведение этих мероприятий муниципальные образования в прошлом году получили 127 миллионов рублей краевой субсидии. В 2023 году поддержка из краевого бюджета вырастет до 150 миллионов рублей.