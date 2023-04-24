С традициями милосердия - в век инноваций

Фото: Хабаровский государственный медицинский колледж им. Г.С. Макарова.

Ежегодно выпускники средних общеобразовательных школ стоят перед серьезным выбором - куда пойти учиться, какое профессиональное учебное заведение выбрать, чтобы получить интересную и востребованную профессию.

Фото: Хабаровский государственный медицинский колледж им. Г.С. Макарова.

Хабаровский государственный медицинский колледж имени Г. С. Макарова - одно из старейших учебных заведений Дальнего Востока. За эти годы образовательной организацией накоплен богатейший опыт по подготовке специалистов среднего звена для здравоохранения Хабаровского края. Выпущено более 25 тысяч высококвалифицированных специалистов медицинских специальностей.

В 2023/24 учебном году пройдет набор по следующим специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело» и «Лабораторная диагностика». Абитуриентов приглашают пополнить дружную семью студентов замечательного образовательного учреждения.

Главный плюс среднего медицинского образования - гарантированное трудоустройство и возможность получения дополнительного образования.

Фото: Хабаровский государственный медицинский колледж им. Г.С. Макарова.

Осуществляется набор абитуриентов на 2023/24 учебный год на базе среднего общего образования по специальностям:

«Сестринское дело»

Квалификация: медицинская сестра/ медицинский брат.

Очная форма обучения - срок обучения 1 год 10 месяцев.

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения - срок обучения 2 года 10 месяцев.

«Лечебное дело»

Квалификация: фельдшер.

Очная форма обучения - срок обучения 2 года 10 месяцев.

«Лабораторная диагностика»

Квалификация: медицинский лабораторный техник.

Очная форма обучения - срок обучения 1 год 10 месяцев.

«Акушерское дело»

Квалификация: акушерка/ акушер.

Очная форма обучения - срок обучения 2 года 6 месяцев.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:

С 1 июня по 10 августа для всех специальностей (кроме специальности «Лабораторная диагностика»). С 1 июня по 15 августа - для специальности «Лабораторная диагностика».

Адрес: 680028, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 135. Проезд автобусом №1, остановка «Калинина»; №8, остановка «43-я школа».

Тел.: 56-77-69, 57-09-23.

E-mail: college@hgmk.ru,

Сайт: www.hgmk.ru

Дополнительное профессиональное образование:

Повышение квалификации дополнительно к среднему медицинскому образованию

Профессиональная подготовка лиц без медицинского образования.

Фото: Хабаровский государственный медицинский колледж им. Г.С. Макарова.

ФИЛИАЛЫ КОЛЛЕДЖА

Комсомольский-на-Амуре филиал краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский государственный медицинский колледж имени Г. С. Макарова». 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского, 15, корпус 3. Тел. 8 (4217) 53-51-52.

Николаевский-на-Амуре филиал коренных малочисленных народов Севера краевого образовательного учреждения «Хабаровский государственный медицинский колледж имени Г. С. Макарова». 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, 20. Тел.:8 (42135) 2-32-25, 2-41-42.

Ждем вас в Хабаровском государственном медицинском колледже имени Г. С. Макарова!

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 27-2357/2 от 21.10.2021. Срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный №1044 серия 27 А 01 №0000742 от 23.12.2021.

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