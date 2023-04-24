Практически каждый день нас ждут осадки и лишь изредка солнце будет выглядывать из-за туч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Хабаровске (да и во всем регионе) на ближайшую неделю не предвещает ничего хорошего. Практически каждый день нас ждут осадки, и лишь изредка солнце будет выглядывать из-за туч. Синоптики констатируют: «Весна не торопится в край».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз в Хабаровске скверный: всю неделю будут идти дожди с небольшими перерывами. Первая половина семидневки пройдет с северным - северо-восточным ветром до 9-14 метров в секунду. Ближе к выходным погода в Хабаровске окончательно испортится - обрушатся дождь и мокрый снег.

- Согласно прогнозу в Хабаровске, будет низкий температурный фон. Ночью столбики термометров будут около 0 градусов. Днем воздух прогреется до +8 +13 градусов, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Погода в Хабаровске на выходных будет дождливой. По предварительному прогнозу, 29 и 30 апреля будут идти дождь и мокрый снег. Так что теплую одежду рано убирать в глубины шкафов, а водителям рекомендовано не менять зимнюю резину на летнюю - ночью и ранним утром на дорогах возможны гололедные явления.

Несмотря на то, что по-настоящему весеннее тепло в Хабаровском крае еще не наступило, люди выбираются на природу. Важно помнить, что в регионе введен особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет на разведение огня не только в лесах, но и на собственных дачах.

Прогноз в Хабаровске на выходные еще будет уточняться.