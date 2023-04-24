«Это письмо спасло меня от смерти»: боец из Хабаровска смог обнять свою 12-летнюю спасительницу

Андрей снова собирается в зону СВО, а по пути заедет в гости к семье Наташи Фото: хабаровское отделение ОНФ

Старательно и аккуратно выведенные буквы, слова, в которые заложен самый искренний и душещипательный смысл, детский рисунок где-нибудь в уголочке, а еще призыв скорее возвращаться домой с победой… Это письма детей самых разных возрастов, при прочтении которых у сильных и храбрых солдат наворачиваются на глаза слезы. Порой такое письмо из далекого уголка страны полностью переворачивает жизнь человека, дает ему силы жить, заряжает смелостью и отвагой. Иначе никак - дети верят и ждут, подводить нельзя.

Ее послание помогло бойцу вернуться домой

Одно из таких посланий изменило жизнь 57-летнего бойца из Хабаровска, Андрей был в зоне СВО, когда в руки к нему попало письмо от школьницы Наташи. Девочка писала из Белгородской области, в своем обращении она просила вернуться к своим родным, а еще, чтобы ее письмо показали по телевизору.

- Это письмо меня спасло от смерти, я вернулся домой, к своей семье, родным и близким, к детям и внукам, - говорит в своем видео-обращении Андрей.

Эта просьба дала бойцу силы идти дальше, вернуться домой, он просто не мог подвести девочку и во что бы то ни стало должен был показать ее письмо всей стране.

«Покажите мое письмо по телевизору…»

Приехав домой, в Хабаровск, Андрей первым делом пошел в региональное отделение Общероссийского народного фронта и поведал свою историю. Конечно, идею показать письмо девочки здесь поддержали. Благодаря сотрудникам ОНФ вся страна узнала о Наташе и о том, как сильно она изменила жизнь хабаровчанина, сама того не подозревая.

Письмо Наташи перевернуло жизнь бойца Фото: хабаровское отделение ОНФ

- Здравствуй, дорогой солдат! Пишет тебе Наталья из города Губкина, и мне 12 лет. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю, чтобы ты вернулся к своим родным и близким. Пусть все закончится, и победа будет наша! За Россию! За родину! За победу! Вы - герои и обязательно победите! И покажите, пожалуйста, мое письмо по телевизору, - говорится в письме ребенка.

Девочка просила показать ее послание по телевизору Фото: хабаровское отделение ОНФ

Затем Наташу стали искать, сотрудники местного ОНФ связались с коллегами из Белгородской области, и общими усилиями девочку и ее семью им удалось найти. Затем боец и девочка смогли познакомиться, правда, по видеосвязи, потому что расстояние между городами огромное, лично встретиться было бы очень сложно.

Их письма меняют жизнь

Эта история зацепила многих людей, за судьбой ее героев наблюдает, пожалуй, вся страна. А недавно Андрею и Наташе посчастливилось встретиться лично.

Бойцу позвонили с телеканала «Звезда» и предложили организовать встречу с девочкой лично, на передаче. Андрей, конечно, согласился, уже через некоторое время был в Москве и с волнением ждал появления девочки.

Первая встреча прошла на эмоциях, боец обнял ребенка, как родную дочь, поблагодарил за письмо и рассказал свою историю.

- Какие могут быть эмоции, когда видишь ребенка, написавшего тебе письмо, которое дало силы? Я и сейчас, после возвращения из зоны СВО, всегда ношу письмо Наташи в кармане, - рассказывает Андрей «КП» - Хабаровск».

Боец поделился, что во время встречи на передаче Наташа, конечно, стеснялась, все-таки ребенок, а уже после съемок они прекрасно пообщались, и семья девочки даже позвала Андрея в гости, в Белгородскую область.

- И я обязательно заеду к ним, когда вновь отправлюсь в зону СВО, - говорит Андрей.

Так самое искреннее послание стало для одного солдата невероятным толчком, помогло идти дальше. Сейчас Андрею 57 лет, у него большая и дружная семья - трое детей и уже трое внуков. С семьей Наташи они теперь непременно будут дружить, общаться, а письмо, которое девочка так старательно писала, и которое действительно повлияло на судьбу мужчины, Андрей обязательно возьмет с собой в Донбасс, в новую командировку, куда мужчина собирается отправиться уже в скором времени.

- Мы благодарны всем, кто принимал участие в поиске и организации встречи. Такие письма и рисунки, по словам бойцов, очень важны на передовой, они поднимают дух, силу и веру, - сказали в хабаровском отделении ОНФ.

Это искреннее послание стало для бойца самым настоящим талисманом, который он каждый день носит с собой и хранит у сердца.

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