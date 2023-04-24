Дачникам приготовиться: стала известна дата начала сезона навигации в Хабаровске

Горожане смогут попасть на дачные участки уже в эти выходные Фото: Правительство Хабаровского края

Очередное заседание президиума краевого правительства под председательством губернатора Михаила Дегтярева было посвящено организации предстоящего периода речных пассажирских перевозок. По словам главы региона, в этом году старт навигации в Хабаровске дадут раньше обычного - 29 апреля.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Ирина Горбачева сообщила, что на территории края водный транспорт осуществляет перевозки по 11 направлениям. Пассажиропоток в прошлом году удалось повысить до 176 тысяч человек, и задача-минимум на текущий год - не допустить потери показателей предыдущего периода.

Одним из первых решений Михаила Дегтярева после начала работы в Хабаровском крае было как раз изменение срока начала навигации для удобства жителей. Сейчас сроки корректируются уже во второй раз, что позволит дачникам еще раньше попасть на свои участки, а значит - быстрее начать работу по приведению участков в порядок.

Так, на заседании губернатор подчеркнул, что общей задачей правительства и профильных ведомств является эффективное использование для пассажирских сообщений одной из крупнейших рек страны - Амура.

- На маршруте Хабаровск - Победа водный транспорт остается единственным для жителей наземным вариантом регулярного сообщения с краевым центром. Поэтому навигацию в Хабаровске планируем начать раньше - 29 апреля, чтобы люди уже эти в выходные смогли побывать на своих дачных участках, - заявил Михаил Дегтярев.

В предыдущие годы запуск пассажирских перевозок с помощью водного транспорта даже 1 мая требовал больших усилий региональных и муниципальных органов власти, поэтому губернатор призвал ответственных сохранять положительную динамику в этом вопросе.

Перевозки по маршрутам северных территорий все же начнутся несколько позже. По линиям Комсомольск-на-Амуре - Нижние Халбы и Комсомольск-на-Амуре - Пивань старт намечен на 12 мая, а по маршруту Комсомольск-на-Амуре - Богородское - Николаевск-на-Амуре транспорт пойдет с 27 мая.

Начать навигацию раньше, чем в прошлые годы, позволило ускорение административных процедур и заблаговременный ремонт речных судов. Помимо этого, власти края, осознавая, что действующие суда физически и морально устарели, уже прорабатывают на федеральном уровне вопрос выделения средств на строительство новых судов, которые помогут организовать регулярное сообщение на одной из самых больших водных артерий Дальнего Востока с привлечением господдержки. Так, Ирина Горбачева сообщила, что с помощью средств Фонда национального благосостояния в течение следующих трех лет планируется обновить 10 судов. Вопрос поручено держать министру на личном контроле.

В крае продолжается постоянная работа по развитию туристического потенциала региона. Дать импульс внутренним туристическим потокам и заодно облегчить доступность путешествия в северные районы может помочь строительство на местных верфях круизных судов на 150-200 мест. Глава региона поручил совместно проработать вопрос министерству транспорта с министерством туризма.

Заседание завершилось немаловажными поручениями губернатора в адрес министерства финансов, в числе которых выделение дополнительных средств на организацию перевозок до конца навигации-2023 по маршруту Комсомольск-на-Амуре - Богородское - Николаевск-на-Амуре, а также предоставление, при необходимости, средств Николаевскому району на покупку судна на воздушной подушке «Нептун-23».