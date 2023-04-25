«Дом у озера» - новый проект застройщика «Талан»

Участок в районе будущего Дома у озера. Фото: 2GIS

Живописный участок расположен по улице Авиационной в районе Демьяна Бедного и Большой. Это близко к центру города, но в то же время в укромном месте со свежим воздухом. Будущие жильцы смогут наслаждаться преимуществами загородной жизни, не слишком отдаляясь от центра Хабаровска.

Разрешение на строительство получено в ноябре 2022 года. Продажи квартир стартуют скоро, в мае 2023 года, а сдача дома запланирована на 2026 год.

Название «Дом у озера» говорит само за себя - это проект с выходом к водоему, к озеру. Само здание угловой формы поделено на две секции, чтобы снизить нагрузку на межэтажные сообщения и ускорить путь жильцов от холла до квартир. 21 этаж на 244 квартиры, которые предлагается дополнить полезными квадратными метрами для хранения несезонных вещей - отдельными кладовыми помещениями. Из квартир открываются живописные виды, как с картин. Оригинальные видовые характеристики заключаются в обзоре на водную гладь без сильных порывов ветра или на живописные пейзажи питомника Лукашова.

- Как часто это бывает, сама территория определяет будущую застройку. Можно сказать, в компании приступили к проектированию благоустройства, исходя из концепции «на природе с комфортом», то есть на основе локации, - комментирует директор хабаровского филиала федерального застройщика «Талан» Александр Ляховенко.

Озеро позволяет создать уникальный формат двора в Хабаровске

На локальном рынке новостроек это совершенно новый формат двора, его благоустройство планируется с учетом уже существующего выхода к воде. Здесь можно будет совершать променад вдоль воды, а также устраивать мероприятия, например, музыкальные вечера или кинопросмотры на траве в кругу друзей и соседей. И хотя дом многоквартирный, такие сценарии досуга во дворе отсылают к элементам клубного дома.

Сам водоем создает условия для занятий разными видами активного отдыха, выступая естественным регулятором микроклимата, создавая прохладу и свежий воздух в жаркое время года. Выход к воде как уникальное преимущество позволит жителям дома наслаждаться комфортной жизнью в окружении природы, не выезжая за город.

Три составляющие, которые обеспечат комфорт на природе

Комфорт обеспечат несколько уровней безопасности, включая огороженную территорию под присмотром консьержа и видеонаблюдение.

Входные группы на уровне земли - в компании «Талан» давно отказались от ступеней, потому что это удобно жителям всех возрастов, а также домашним питомцам. Сквозные холлы позволяют спуститься на первый этаж и сразу выйти во двор, не обходя дом вокруг по внешней территории.

На первом этаже предусмотрены помещения под коммерцию. В пяти минутах неспешной езды известные торговые центры, например, «Горизонт» или «Большая Медведица», но в то же время жители смогут экономить время на поездки благодаря коммерции прямо в доме. С одной стороны здания, во дворе - единение с природой, с другой, по линии коммерции - преимущества городской жизни.

В настоящее время ведется активная запись в лист ожидания продаж. Чтобы увидеть планировки квартир в числе первых с возможностью бронирования по стартовой цене, оставьте заявку по телефону 938-938.

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