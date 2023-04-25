Любил ее с детства: отвергнутый мужчина из Хабаровского края бил стекла, чтобы привлечь внимание бывшей

В Ванино мужчина настолько сильно хотел добиться внимания знакомой, что попал под уголовное дело. Тематическое фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто переживал неразделенную любовь знает, насколько это чувство поглощает и разрушает. Не всегда отвергнутый человек может держать себя в руках и ради объекта обожания может пойти на различные глупости. Например, в Ванино мужчина настолько сильно хотел добиться внимания знакомой, что попал под уголовное дело.

БЕЗОТВЕТНО

Максим (все имена изменены - прим. ред.) знал Алину с детства и с тех самых пор был в нее влюблен. Но девочка не отвечала взаимностью. Шли годы, но время не лечило - чувство становилось все сильнее. Даже когда Алина вышла замуж и родила двоих детей, Максим не перестал тайно любить женщину.

В 2022 году 36-летняя Алина поссорилась с мужем и ушла от него. Официально холостой Максим шанс не упустил и добился-таки расположения возлюбленной. Для 36-летнего мужчины это были несколько месяцев счастья: так долго он шел к своей цели. Но в октябре Алина заявила: «Нам нужно расстаться, я возвращаюсь к мужу».

ОТЧАЯНИЕ

Для Максима в этот момент словно рухнул весь мир. Он не был готов терять только обретенную долгожданную любовь, но женщина была неумолима. Разъяренный и отчаявшийся мужчина решил действовать и для начала нужно было привлечь внимание Алины.

Максим выбрал не самый верный путь: сперва разбил окно в детском саду, где работала бывшая. Потом бросил камень в лобовое стекло ее машины. Следующий булыжник полетел в окно квартиры Алины, где она жила с мужем, детьми и мамой.

РЕАКЦИЯ

Терпеть выходки бывшего женщина не стала и обратилась в правоохранительные органы. Максима задержали, предъявили обвинение в трех эпизодах умышленного повреждения чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба. Свою вину мужчина признал и раскаялся.

- Подсудимый в полном объеме возместил причиненный ущерб и принес извинения. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Приговор вступил в законную силу.

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