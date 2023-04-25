Михаил Дегтярев: Лидерство Хабаровского края зависит от раскрытия способностей и талантов детей и молодежи

В 2022 году в крае появились два образовательно-производственных кластера Фото: Правительство Хабаровского края

Большая тема, которую подробно осветил в ходе ежегодного отчета губернатор Михаил Дегтярев - создание в крае условий для самореализации талантов и раскрытия их потенциала. В то же время желание и возможность самореализоваться тесно связаны с развитием системы образования на территории региона.

Выступая перед депутатским корпусом, губернатор сообщил, что среди всех регионов России край занимает пятое место по уровню развития системы образования, а в пределах ДФО регион уверенно удерживает лидирующую позицию. Наглядным доказательством тому является количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

- Лидерство региона зависит от раскрытия способностей и талантов детей и молодежи. Думаю, все согласны, что в Хабаровском крае растут уникальные, одаренные дети. В олимпиадное движение у нас вовлечены более 100 тысяч ребят, - рассказал Михаил Дегтярев.

В 2022 году качественное образование основательнее зашло в муниципалитеты. Так, в селе Найхин Нанайского района открылась школа на 300 мест, а в селе Мичуринское Хабаровского района - на 250. В текущем году работа в этом направлении продолжится строительством еще двух школ в краевой столице, а также пристройки к школе в городе Вяземский, что даст 2450 дополнительных мест.

Над развитием среднего профессионального образования край трудится с помощью участия в федеральном проекте «Профессионалитет», в рамках которого в регионе появились два образовательно-производственных кластера: «Машиностроение» закроет потребности авиации, а «Железнодорожный транспорт» возьмет на себя выполнение задач Российских железных дорог.

Однако регион не собирается останавливаться на двух кластерах.

- Готовим заявки под «Строительство», «Судостроение», «Горную отрасль» и другие приоритетные сферы экономики. Также для нужд Амурского пароходства ставлю задачу завершить формирование кластера «Водный транспорт», который должен принять первых студентов уже 1 сентября, - поручил губернатор.

Прорывом для дальневосточного образования должен стать проект межвузовского университетского кампуса в Хабаровске, на базе которого будут развивать шесть направлений: инженерия, строительство и урбанистика, гуманитарная школа, креативная индустрия, IT-школа, сбережение здоровья, устойчивое развитие и биотехнологии. Крупный комплекс планируется обустроить учебными корпусами, лабораториями, конгресс-центрами и общежитиями. Строительство масштабного объекта начнется уже в этом году.

- Кампус будет крупнейшим в макрорегионе. Здесь будут учиться более 30 тысяч студентов, что сделает край кузницей кадров для всего Дальнего Востока, - отметил глава региона.

Продуктивным для Хабаровского края получился 2022 год в вопросе развития в области культуры. Губернатор рассказал о появлении на территории региона трех модельных библиотек, модернизации пяти муниципальных музеев и состоявшемся капитальном ремонте четырех муниципальных культурных учреждений. В течение года в муниципальных образованиях края прошло более 75 выездных мероприятий с участием артистов театров и филармоний, художников и писателей. На текущий год, по поручению губернатора, количество выездов должно увеличиться минимум до 110 мероприятий.