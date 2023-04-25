Михаил Дегтярев: Несмотря на расстояния и удаленность проживания, дорог каждый голос

Первый электоральный форум приурочен к 30-летию избирательной системы России Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоялось открытие первого в истории Дальневосточного электорального форума. Участие в торжественном мероприятии приняли губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Инициативами и мероприятиями подобного рода Хабаровск раз за разом укрепляется в статусе восточной столицы России, привлекая внимание не только федерального центра, но и других российских регионов. Поэтому и проведение такого ответственного мероприятия, как межрегиональный семинар с участием ЦИК по вопросу организации выборов, в Хабаровском крае не случайно. Ведь выборы всегда начинаются с Дальнего Востока, который, как отмечает губернатор Михаил Дегтярев, начинается с Хабаровска.

Форум приурочен к 30-летию избирательной системы России и предвосхищает приближающийся единый день голосования 10 сентября, а также президентские выборы 2024 года. Масштабное мероприятие направлено, главным образом, на формирование инновационных управленческих решений и подходов в области проведения выборов. Форум позволит организовать избирательный процесс, принимая во внимание особенности дальневосточных регионов.

Губернатор в приветственной речи отметил масштаб события, собравшего большое число именитых гостей.

- Состав участников форума демонстрирует его важность как для членов избирательных комиссий, так и для политических партий и активной молодежи. Избирательная система России за 30 лет стала самостоятельным и эффективным институтом, который обеспечивает гражданам реализацию избирательных прав. Выборы - это выражение воли народа правовыми, цивилизованными и конкурентными способами, где нет места конфликтам и противостояниям между гражданами и властью, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

О динамичном и непрекращающемся развитии избирательной системы говорят внедренные на протяжении десятилетий инициативы, сделавшие избирательный процесс практичнее и понятнее. Теперь комплекс обработки бюллетеней перешел в автоматический режим, за участками можно наблюдать с помощью онлайн-трансляций, а принять участие в голосовании можно, находясь по месту жительства. Кроме того, популярностью пользуется дистанционное электронное голосование.

По словам губернатора, Дальневосточный электоральный форум - отличная площадка, где профильные специалисты смогут поделиться своим опытом и впитать новые знания из других регионов.

- Абсолютно правильно, что форум проходит на хабаровской земле. Ведь выборы начинаются здесь - на востоке страны, - заметил Михаил Дегтярев.

Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, отметила, что охват участников Дальневосточного электорального форума выходит за пределы федерального округа.

- Хочу выразить благодарность Хабаровскому краю как инициатору Первого Дальневосточного электорального форума, который собрал на одной площадке не только членов избиркомов, но также представителей политических партий и общественных наблюдателей, - пояснила Элла Памфилова.

После открытия форум стартовал с панельной дискуссии, посвященной особенностям организации голосования на Дальнем Востоке, а также обсуждению современных электоральных сложностей и путей их решения. Особое внимание, в связи с отдаленностью и труднодоступностью некоторых населенных пунктов, было уделено развитию механизма дистанционного электронного голосования.

Однако широкие просторы Хабаровского края губернатор назвал достоянием, а не недостатком.

- Тем не менее сложности в управлении и организации выборных кампаний имеются. Однако правительство региона не отступает от своей позиции, что дорог каждый голос. Поэтому главная задача - обеспечить возможность волеизъявления всем нашим гражданам, несмотря на расстояния и удаленность проживания, - заключил Михаил Дегтярев.