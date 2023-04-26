Не менее 30 трансплантаций почки и печени проведут в Хабаровском крае в 2023 году

Открытие отделения трансплантации почки состоялось в регионе спустя 14 лет Фото: Правительство Хабаровского края

Ежегодный отчет губернатора Михаила Дегтярева перед депутатами Законодательной думы о деятельности краевого правительства был посвящен промежуточным итогам выполнения национальных задач, поставленных президентом России. Одна из целей, к которой идет страна для благополучия людей - сохранение здоровья населения путем развития системы здравоохранения и создания условий для занятия спортом.

Хабаровский край, по словам главы региона, активно работает над развитием высокотехнологичной медицины. Настоящим прорывом в 2022 году стало открытие на территории региона отделения трансплантации почки. Долгожданное событие состоялось на базе Краевой клинической больницы №1 спустя 14 лет отсутствия данной возможности в пределах региона. Таким образом, Хабаровский край вошел в 36 субъектов страны, способных проводить подобного рода операции. До конца 2023 года запланировано проведение не менее 30 пересадок почки и печени.

Медицина становится доступнее с помощью строительства новых медицинских учреждений за пределами Хабаровска. Так, уже готовы принимать пациентов новые ФАПы в Хабаровском и Ванинском районах, а также амбулатория в Хабаровском районе. Работать даже в самых отдаленных населенных пунктах должны квалифицированные специалисты, поэтому вопрос кадров в Хабаровском крае решается с помощью подготовки узконаправленных специалистов в ординатуре. Программа осуществляется за счет краевого бюджета.

- Задача на 2023 год - обеспечение направления на целевое обучение в Дальневосточный государственный медицинский университет по программам специалитета - 200 человек, по программам ординатуры - 100 человек. Кроме того, в ординатуру необходимо зачислить не менее 30 человек за счет краевого бюджета, привлечь 78 специалистов в труднодоступные районы края по программе «Земский доктор/Земский фельдшер», а в рамках краевой кадровой программы - 15 медицинских работников, - распорядился в ходе отчета Михаил Дегтярев.

Чтобы обращаться за помощью в медучреждения приходилось реже, здоровье следует держать в норме благодаря занятиям спортом. Поэтому регион обрастает новыми объектами и спортивными площадками. Это уже дает свои плоды, и за 2022 год доля населения, регулярно занимающегося спортом, составила 53 процента.

Немалую роль в этом играет реализация регионального проекта «Доступный спорт». Жители края готовились к выполнению комплекса ГТО, обучались плаванию и участвовали в соревнованиях под руководством более 60 инструкторов, проводивших занятия на безвозмездной основе.

Реализация проекта «Доступный спорт» в 2023 году будет продолжена по поручению губернатора. К участию в проекте подключат инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.