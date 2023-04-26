Поющие фонтаны каждый год радуют жителей на городских прудах Фото: Администрация Хабаровска

Фонтаны - главное украшение Хабаровска в теплое время года. Поющие и безмолвные - они радуют прохожих красочными представлениями. В 2023 году фонтаны запустят 1 мая, и любой желающий сможет насладиться чудесной прогулкой и журчанием воды даже вдали от реки. Проработают все комплексы города вплоть до 30 сентября.

Фонтан на площади Ленина Фото: Администрация Хабаровска

Фонтаны на прудах Хабаровск: поющие фонтаны на Уссурийском бульваре

Главным украшением Хабаровска остается светомузыкальный комплекс на городских прудах. Он является одним из самых больших не только в России, но даже в Европе. Общая длина каскадов достигает 220 метров, а высота главной струи - 35 метров. Там работает 320 светильников и 31 насос.

- Фонтаны нижнего пруда работают по средам, пятницам, выходным и праздничным дням с 19:00 до 22:00. Они функционируют час через час. Профилактика будет проводиться каждый понедельник.

- Фонтаны верхнего пруда работают так же, как и в нижнем. Однако технологический перерыв проводится не каждый час, а ежедневно с 20:00 до 21:00. Профилактика будет проходить по понедельникам и четвергам. Лазерное шоу будут запускать по пятницам и субботам с 21:30 до 22:00.

- Фонтан «Одуванчик» работает по вторникам, средам и пятницам с 16:00 до 22:00. По выходным и праздничным дням - с 14:00 до 22:00. Подсветка включается одновременно с городскими фонарями.

- Фонтан «Ручеек» работает по графику «Одуванчика». Профилактика оборудования назначена на понедельники.

Подсветка фонтанов Фото: Елена БЯНКИНА

График работы фонтанов Хабаровска в 2023 году

Не только пруды радуют жителей водным представлением. Фонтаны будут работать по всему Хабаровску. Всего в 2023 году запустят восемь фонтанов, включая те, что располагаются на Уссурийском бульваре. Это на один больше, чем в 2022. Публикуем расписание работы всех точек в городе:

- Фонтаны на привокзальной площади будут работать во все дни недели кроме четверга. Время работы - с 10:00 до 22:00. Подсветка будет запущена одновременно с включением наружного освещения.

- Фонтан у кинотеатра «Дружба» будут включать с 14:00 до 22:00 по средам и пятницам. В субботу, воскресенье и по праздникам он будет работать с 10:00 до 22:00. Профилактику будут проводить по четвергам. Подсветка фонтана будет запускаться в темноте, когда включается городское наружное освещение.

Фонтан на набережной Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

- Фонтан на пересечении переулка Топографического и улицы Льва Толстого будет работать по средам и пятницам с 14:00 до 22:00, а также по выходным и праздничным дням - с 10:00 до 22:00. Профилактика - по четвергам. Подсветку будут включать одновременно с фонарями города.

- Водный комплекс «Ручей» на площади Блюхера будет работать по выходным и праздничным дням с 10:00 до 22:00.

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