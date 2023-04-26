Хранил труп в тайнике: мужчина из ЕАО убил амурского тигра и вырыл для него «могилу» в лесу

По версии следствия, хищник был целенаправленно убит Фото: Оперативная съемка

Тушу краснокнижного зверя нашли у 32-летнего мужчины в Еврейской автономной области. По версии следствия, хищник был целенаправленно убит. Заведено уголовное дело.

Труп амурского тигра был найден на приграничной территории Облученского района. Следствие считает, что мужчина застрелил хищника из охотничьего ружья. Чтобы спрятать тушу зверя, подозреваемый вырыл «могилу».

Мужчину задержали пограничники, у него нашли незарегистрированное оружие и боеприпасы. Труп тигра вырыли из земли, судя по оперативным кадрам, убитый зверь - взрослая особь. Как тайник связали с задержанным - не раскрывается. Зачем подозреваемый застрелил хищника и что собирался делать с тушей - выясняют следователи.

- Пограничным управлением заведено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот ценных диких животных, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, - прокомментировала Светлана Лунина, официальный представитель Пограничного Управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание - до четырех лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее в Хабаровске задержали троих мужчин при попытке продать труп амурского тигра. Тушу вымирающего зверя они хранили в лесу, пока искали покупателя. Клиентом выступил агент ФСБ, оговоренная сумма сделки - 700 тысяч рублей. Взяли подозреваемых в браконьерстве возле перегона «Хабаровск II – Красная речка».

Напомним, в Хабаровском крае продолжается расследование еще одного уголовного дела об убийстве тигра. Речь идет о хищнике, который напал на 19-летнего охотника в зимовье 12 февраля. Парень выжил, но получил серьезные травмы и остался без левой руки. Товарищ охотника застрелил тигра, чтобы спасти друга.

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