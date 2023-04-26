«Живого места на ребенке не было»: мать была в шоке, когда забрала дочь от отца в Хабаровске

Хабаровчанин стал фигурантом уголовного дела об истязании дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Хабаровске правоохранительные органы разбираются в истории с избиением двухлетнего ребенка отцом. 28-летний Д., по версии следствия, забрал дочку погостить и сильно отходил ремнем. У девочки, как рассказала ее мама, остались синяки и психологическая травма.

«ОНА СИДЕТЬ НЕ МОГЛА»

Хабаровская татуировщица Виктория и Д. начали встречаться около шести лет назад, в 2019 году у пары появился ребенок. Отношения не прошли проверку временем, и пара распалась. По словам Виктории, она не выдержала беззаботной жизни своего избранника. Бывшие сумели сохранить теплые отношения: дочка хоть и осталась с мамой, но отец мог навещать и забирать девочку, когда захочет.

В мае 2022 года Виктория отвезла ребенка к няне и уехала на работу. Забрал малышку, которой на тот момент было два года и восемь месяцев, дедушка по отцу. Позже дочку взял к себе Д. Кстати, на тот момент он уже жил с новой девушкой и ее сыном. Через некоторое время отец отвез девочку к матери.

- Я взяла ее из машины, Лили была очень подавлена. Я спросила у отца ребенка: «Что случилось?», он сказал, что дал ей ремня. Естественно, я напряглась, потому что у нас не принято рукоприкладство. На что отец ребенка сказал: «Все нормально». […] Я привела ее домой, попыталась раздеть, она не дала снять штаны. […] Когда раздела дочь, увидела все побои. Там просто живого места на ребенке не было. […] Задняя часть вся была в гематомах, она сидеть не могла, - рассказала Виктория, мама избитой девочки.

КАПРИЗЫ

Причины избиения девушка называет две: деньги и мультики. Якобы малышка взяла у отца n-ую сумму, а когда он это заметил, то соврала, что это мамины. Потом девочка хотела смотреть мультики, тогда как мужчина запретил. Дочь начала капризничать, за что, по словам Виктории, получила ремнем.

- Синяки были нанесены в первую очередь на нижнюю поверхность тела - это где-то от верхней части поясницы до колен. По большей части это были ягодицы и бедра. Также синяки наблюдались на внутренней поверхности бедра, что вызвало некоторую настороженность. То есть места поражения включали область почек. […] На ребенке это оставило серьезный след. Девочка до сих пор лечится у невролога и психиатра, - сообщила Дарья Яхиева-Онихимовская, врач-педиатр девочки.

Увиденное повергло Викторию в шок. Девушка повезла малышку в больницу, где врачи зафиксировали ушиб бедра и гематомы на ногах. Хабаровчанка обратилась в правоохранительные органы, которые начали проверку. В ответ семья Д. начала нападать на Викторию и, по ее словам, писать заявления о том, что она плохая мать, и пытаться определить порядок общения с ребенком.

НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ

- На самом деле, все, что доносит Вика, - полнейшее вранье. Если у нас на каждое ее вранье есть факты, документы и свидетель, то по факту в Следственном комитете нет ни одного свидетеля, который бы сказал против Димы, что он когда-либо жестоко обращался с Лилюшей. Есть один-единственный вот этот случай. Но это же не то, за что нужно садить человека на семь лет, - сказала в программе «Мужское/женское» мама Д.

Однако Виктория заявляет: «Избиение ребенка происходило не единожды». Слова девушки подтвердила няня, которая сообщила о том, что видела синяки на девочке. И во всех случаях Лили говорила о том, что это сделал папа.

- Любой триггер: громкий шум или еще что-то - дочь начинала выдирать себе волосы, - поделилась мама девочки.

ОФИЦИАЛЬНО

Суд первой инстанции лишил Д. родительских прав. Но апелляция это решение отменила. Хабаровчанин также стал фигурантом уголовного дела об истязании дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. Следствие считает, что мужчина бил ребенка неоднократно. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

- Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Долгалеву доложить о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах, - прокомментировали в пресс-службе СКР.

Максимальное наказание - до десяти лет колонии.

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