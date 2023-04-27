Посмотрел в телефон и погиб: иностранец скончался под колесами поезда в Хабаровском крае

Удар был настолько сильный, что с рабочего слетела обувь Фото: Восточное МСУТ СК РФ

В Переяславке под колесами поезда погиб человек 26 апреля. ЧП случилось на станции Верино около 20:00. Транспортный следком проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути по оборудованному переходу. По одной из версий, он был в наушниках и смотрел в телефон. Мужчина не услышал приближающийся поезд и попал под колеса.

От полученных травм мужчина скончался на месте - прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть. Удар был настолько сильный, что с рабочего слетела обувь. Погибший - 57-летний гражданин КНР, который приехал в Хабаровский край на заработки.

- Проводится доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена», - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России.

Это не первый случай гибели человека на железной дороге: 20 апреля поезд сбил сразу двоих. В поселке Смидович мужчина решил перебежать пути и не заметил приближающийся состав. Все это происходило на глазах у женщины, которая кинулась спасать человека. Но не успела - оба попали под поезд.

В обоих случаях правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы. По результатам проверок будет вынесено процессуальное решение.

Сотрудники железной дороги призывают быть бдительными на путях и не совершать необдуманных поступков. Громкая музыка в наушниках, отвлечение на телефон и невнимательность могут привести к трагическим последствиям.

«КП» - Хабаровск» следит за ситуацией.

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